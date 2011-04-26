-GENÇLERİN TERCİHİ "GÜLER YÜZLÜ" MİLLETVEKİLİ KONYA (A.A) - 26.04.2011 - Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) ''parti ve adaylara bakış açıları'', ''imaj-etki'' bağlamında 800 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, gençlerin, milletvekili adaylarını, gülüşü, ayakkabısı, dik duruşu gibi unsurlarla değerlendirdiği belirlendi. SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Sezgin, ''siyaset pazarlamasının'', parti ya da politik adayların oylara karşılık seçmen gruplarının beklentilerini karşılamaya yönelik tüm çabaları olduğunu söyledi. TÜİK'in 2010 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun 2010 yılı sonu itibariyle 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştığını, nüfusunun yarısını 29,2 yaşından küçükler oluşturduğunun tespit edildiğini hatırlatan Sezgin, ''Bu açıdan siyasilerin gençlerin rolünü küçümsememesi, görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alması, özellikle yaklaşan genel seçimler açısından da önem taşımaktadır'' dedi. Sezgin, üniversite gençliğinin ''parti ve adaylara bakış açıları'', ''imaj-etki'' konularında 800 öğrenci üzerinde bir araştırma yaptıklarını belirterek, gençlerin, çalışmada milletvekili adaylarında aradığı dikkat çeken özelliklerin ortaya çıktığını bildirdi. -GENÇLER MODERN TARZA ÖNEM VERİYOR Gençlerin, siyasetçilerin özel hayatları ve dış görünüşlerine önem verdiğini vurgulayan Mete Sezgin, sözlerine şöyle devam etti: ''Araştırmada siyaset pazarlamasında etki pazarlamasının rolü kısmen incelendi. SÜ bağlamında gerçekleştirilen araştırmada, anket yöntemi kullanıldı. Üniversite gençliğinin siyasi partilerin milletvekili adaylarıyla ilgili görüşleri ortaya çıktı. Gençlik, dış görünüşe çok önem veriyor. Adayların giyimi, renk ve kıyafet seçimi ile klasik tarzdan çok modern tarza önem taşıyor. Bir adayda en çok ve ilk dikkat çeken gülümseme faktörüdür. Siyah birinci tercih edilen renk, ancak kırmızı ve mavi gibi canlı renklerde görülmek istenen renkler arasında. Aksesuar çok önemli değil. Ancak en dikkat çekici aksesuar ayakkabı. Kadın ve erkek adaylarda takı önemsiz gözüküyor. Nezaket ve görgü çok önemli. Nazik ve anlayışlı olmak önemli. Konuşmalarda gençler sözlerinin kesilmemesini ve kaçamak, klasik cevaplar verilmemesini istiyorlar.'' Sezgin, gençler için ''siyasi karizmanın'' da önemli olduğunu, karizmayı gösteren faktörler arasında ''süreklilik sağlamak, sağlam duruş, beden dilini etkili kullanmak, ses tonunun etkileyici ve dengeli olmasının'' yer aldığını ifade etti.