Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)'ın en genç yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, 21 yaşındaki bir işadamı olarak milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi gerektiğine inandığını belirterek, Gençlerin iradesine güveniyorlar da idaresine neden güvenmiyorlar?" dedi.

Efe Bezci, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hedeflerini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına odaklamış durumda olduğunu vurgulayarak, ülkemizin 2023 yılına kadar uluslararası arenada ayakları yere basan bir ülke olmanın ötesinde coğrafyasında lider, Avrupa ülkeleri arasında da söz sahibi bir konuma erişeceğinden şüphesinin olmadığını kaydetti.

Böylesi bir vizyona sahip Türkiye’nin yönetimsel anlayışını dinamikleştirme projesini ayakta alkışlamanın da gençlere düştüğüne işaret eden bezci, şunları söyledi:

"Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke gençliğine verdiği öneme milletvekili seçimlerinde de yakından tanık olduk. Cumhuriyet tarihinin en genç milletvekilleri son dönemde meclise ayak bastı. Ülke istikbalinin enerjisi için milletvekili yaşının 18’e indirilmesine olumlu bakıyor ve destekliyorum.

Ülke yönetiminin gençleştirilmesinin birçok avantajı olduğunu düşünüyorum. Genç beyinlerle süslenmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok sesliğinin sağlanması adına gençlere de sorumluluk verilmesi gerektiğine inanıyorum. 18 yaşında bir arkadaşımızın kendi iradesiyle oy kullanmasına sıcak bakıyoruz da idaresine neden sıcak bakmıyoruz. Gençlere güvenilmesi gerekir. Microsoft’un 35 yaşındaki genel müdürü “artık enerjimi yitirdim” diye emekliliğini isterken ülkemizde 35 yaşındaki bir insana sorumluluk vermekten çekiniyorlar. En genç bakanımız Sayın Ali Babacan bakan olduğunda birçok kesim genç olduğu gerekçesiyle eleştirmişti. Bakanımız bu önyargıları başarıyla kırarak çok başarılı oldu. Yeni Babacanlar için bu adımın atılması çok yerinde bir adım olacaktır."

Efe Bezci, mecliin en genç milletvekillerine seçilme yaşının 18'e indirilmesi, gençlerin siyasette söz sahibi olması için yoğun mesai harcamalarını talep ederek, "ben vekil olsaydım üniversiteleri siyasetin mutfağı haline getirmek için çalışmalar yürütürdüm. Bizler iş dünyasında üniversite sanayi işbirliğini sıklıkla dile getiriyoruz. Meclis-Üniversite işbirliğinden ise söz etmiyoruz. Bu iletişimi kurmamız, üniversiteleri de siyasete hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümetimizin 2023 vizyonuna katkıda bulunmak adına istihdam projelerine yönelik çalışmalar yürütmeyi isterdim" dedi.

'TBMM dinamik yapıya kavuşur'

Bezci, ayrıca 25 yaşının altındaki seçmen sayısının neredeyse toplam seçmen sayısının yarısı kadar olduğunu da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu demek oluyor ki seçen ile seçilen kuşak olarak aynı dili konuşmuyor. Bugünkü haliyle vatandaşlarımızın tüm sorunları meclis gündemine getiriliyor. Bundan şüphem yok ama gençler de bu platformda olsa, gençliğin pek çok sorunu erkenden çözülür ve bugünün gençleri sorunları çözülmüş, sağlıklı bir yapıya kavuşmuş bir ülkede yaşamlarını sürdürürler diye düşünüyorum. Ayrıca gençler yapı itibariyle daha hareketli ve yeniliklere daha açıktırlar. Günümüzde zaman çok hızlı akıyor ve teknolojiden sanata, spordan bilime kadar pek çok alanda yenilik ve gelişme yaşanıyor. Gençler de yaşlılardan farklı olarak gelişmelere ve yeniliklere daha kolay adapte olabiliyorlar. Bu açıdan da gençlerin TBMM’de var olması, TBMM’yi dinamik bir yapıya kavuşturacaktır. Ayrıca bugün partilere baktığımızda gençlik kollarında pek çok arkadaşımızın faaliyet gösterdiğini görebiliyorum. Genç yaştaki insanlar bu noktalarda çalışmalar yürütüyorsa çok rahatlıkla TBMM çatısı altında da çalışmalar yürütebilir, ülkeyi yönetebilirler."

'Futbol takımına taze kan'

Efe Bezci, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi durumunda TBMM Futbol takımına taze kan gelir mi? sorusuna ise "TBMM Futbol takımının yaş ortalamasını bilmiyorum ama iyi bir alternatif oluşturabiliriz. Bir espriyle Meclis hem genç beyinler hem de genç ciğerlerle enerji kazanacak diyebiliriz" karşılığını verdi.