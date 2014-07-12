'Haftada bir nargile içmek bağımlılık yapıyor ve ileride kansere sebep oluyor'

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ülkedeki her 5 lise öğrencisinden biri nargile içiyor. Araştırma ülkemizde de oldukça yaygın olan nargilenin son yıllarda ABD’de de oldukça popüler hale geldiğine dikkat çekiyor.

Washington Post’ta çıkan bir habere göre, ülke çapında kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olmasına rağmen ABD’de pek çok bar ve restoranda nargile içmek mümkün.

Gençler arasında yapılan ankette göre, nargile içenlerin yarısı bunu zararsız bir hobi olarak görüyor. New York Üniversitesi’nden Doçent Joseph Palamar, gençler arasında yaygın olan bu inanışa karşı çıkıyor. Palamar’ göre, haftada bir nargile içmek bağımlılık yapıyor ve uzun vadede kansere sebep oluyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) henüz kullanımı yaygınlaşan nargile için bir sınırlama getirmedi. FDA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tütünle mücadelede önceliklerinin elektronik sigaralar olduğunu ve bu konuda yeni yasaklar geleceğini duyuruldu.

Tütünle mücadele son yıllarda AKP hükümetinin de öncelikleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nce Sepetçiler Kasrı'nda verilen iftar programında yaptığı açıklamada “Sigarayla da, nargileyle de, bonzaiyle de savaşacağız” ifadelerini kullandı.