Gençlerin 1 günü 34 saat

12-19 yaş aralığındaki 750 gençle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin büyük kısmı aynı anda birden fazla aktivite ile meşgul olduklarından bir günü 34 saat hissediyor.

Mert İnan'ın Milliyet'teki haberine göre, Ipsos Araştırma Şirketi'nin araştırmasına göre, gençlerin çoğu aynı anda birden fazla aktivite il meşgul olduklarından bir günü 34 saat hissediyor. Gençler dış görünüşlerine önem veriyor ve harçlıklarının yüzde 22'sini giyime harcıyor. En sevilen markalar sorulduğunda ilk 10 markanın 8'ini giyim markaları oluşturuyor. Kişisel bakım ve spor aktiviteleri ise özellikle yaz aylarında üçüncü ve dördüncü büyük harcama kalemi olarak belirtiliyor.

En sevilen markalar sıralamasında ilk 10 markanın 4'ü Türkiye'den. Gençlerin yüzde 55'i alışveriş merkezlerini, yüzde 53'ü ise açık havada sosyalleşmeyi tercih ediyor.

Ipsos'tan Özlem Sönmezyalçın, "12-19 yaş arası bireyler nüfusun yüzde 13'ünü oluştururken, gelecek dönemde önemli bir hedef kitle haline gelecek" dedi.