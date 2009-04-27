Gençlerimiz toplanıyor



27. Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek 17 Yaş Altı (B) Genç Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da hazırlıklara başlayacak.



Teknik direktörlüğünü Abdullah Ercan'ın yaptığı milliler, 6-18 Mayıs tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek 27. Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi, yarın Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde toplanacak.



Kadroya şu oyuncular davet edildi:



Orhan Gülle, Furkan Şeker, Sercan Hacıoğlu, Sezer Özmen (Beşiktaş), Barış Yardımcı, Okan Alkan (Fenerbahçe), Muhammed Demir (Bursaspor), Berkin Kamil Arslan (Galatasaray), Hasan Ahmet Sarı (Trabzonspor), Oğulcan Gökçe (Altay), Onur Karakabak (Sakaryaspor), Ömer Ali Şahiner (Konya Şekerspor), Gökhan Töre (FC Chelsea), Nurettin Kayaoğlu (FC Schalke 04), Kamil Ahmet Çörekçi (FC Millwall), Engin Bekdemir (PSV Eindhoven), Deniz Herber (FC Saint Pauli), Deniz Mehmet (West Ham United).



Milli takım, 27. Avrupa Şampiyonası finallerinde (B) grubunda, Almanya, İngiltere ve Hollanda ile birlikte yer alacak. Milliler, ilk maçlarını 6 Mayıs'da Almanya ile yapacak. 9 Mayıs'ta Hollanda karşısına çıkacak genç milliler, gruptaki son maçını 12 Mayıs'ta İngiltere ile oynayacak.



