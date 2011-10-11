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Yaşam

Gençleri camiye çekebilmek için internet ağı kurdu DÜZCE (A.A)

11 Ekim 2011 13:28

-Gençleri camiye çekebilmek için internet ağı kurdu DÜZCE (A.A) - 11.10.2011 - Düzce'de, cuma günleri vaaz ve hutbeleri ''sinevizyon'' sistemi aracılığıyla veren cami imamı, yurtta kalan üniversite öğrencilerini camiye çekebilmek için kablosuz internet ağı oluşturdu. Merkez ilçeye bağlı Konuralp beldesi Beçi mahallesindeki Kampüs Camisi'nin imamı Burhan Gelen, vaaz ve hutbelerde cemaate görsellik sağlamak amacıyla camiye sinevizyon sistemi kurdu. Anlatılanların görsel ögelerle desteklenmesi halinde daha etkili olduğuna inanan Gelen, bunun yanı sıra yakındaki Avni Akyol Öğrenci Yurdunda barınan Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencilerini camiye çekebilmek için kablosuz internet ağı oluşturdu. Öğrenciler, 24 saat kablosuz internet hizmeti verilen camiye sadece namaz vakitlerinde değil, ders çalışmak için de geliyor. Diz üstü bilgisayarları bulunan öğrenciler, 500 metre uzaklıktaki yurttan da internete bağlanabiliyor. -Camide ödevlerini yapıyorlar- Gelen, görsel anlatımın sözlü anlatımdan daha etkili olduğunu söyledi. Görsel anlatımın sözel anlatımı desteklediğini ve görsel ögelerin hafızada kaldığını belirten Gelen, ''Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2011 yılını 'Kur'an Yılı' ilan etmesinin ardından Kur'an surelerini, kimliklerini, bugüne dair ne anlattıklarını cemaatimizle paylaşmak için görsel ortamı kullanmayı daha yararlı bulduk. Amacımız Kur'anın anlaşılmasını sağlamak'' dedi.  Gelen, kablosuz interneti kurdururken ise gençleri camiye çekebilmek ve camilerin sadece ibadethane olmadığını, birer yaşam alanı olduğunu gösterebilmeyi amaçladığını anlattı. Modern bir çağda yaşanıldığını belirten Gelen, teknolojinin nimetlerinin bütün camilere yayılması gerektiğini ifade etti. Camide dizüstü bilgisayarıyla ödev yapan DÜ öğrencisi Yasin Ayka ise uygulamanın çok yerinde bir uygulama olduğunu dile getirerek, ''Cami bu özellikleri ile öğrencilere çok yararlı. Buraya gelerek hem ibadetimizi yerine getiriyoruz hem de günlük çalışmalarımızda bize yardımcı olan internetten yararlanıyoruz. Görsel olarak verilen vaaz ise kesinlikle çok yararlı. Görerek öğrenmek çağımızın gerekliliklerinden biri'' diye konuştu.

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