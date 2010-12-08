Gençlere meclise girmeyi de yasakladılar

T24 - CHP Milletvekili Sevigen, polisin saldırısına uğrayan öğrencilerle basın toplantısı yapmak istedi.



CHP’li Sevigen’in uzun uğraşları ve TBMM Başkanı Şahin ile görüşmesinin ardından gençlerin Kılıçdaroğlu’nu makam odasında ziyaret etmesine izin verildi. Öğrenciler “Ellerinde taşlar, sopalar, molotofkokteyli olanlarla ne görüşeceğiz” diyen Erdoğan’a “Elimizde sadece dosya vardı” karşılığını verdi. Cunhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın rektörlerle toplantısını protesto ederken polisin saldırısına uğrayan öğrencilerle dün TBMM’de basın toplantısı yapmak istedi, ancak öğrenciler içeri alınmadı. CHP’li Sevigen’in uzun uğraşları ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüşmesinin ardından gençlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makam odasında ziyaret etmesine izin verildi. Öğrenciler “Ellerinde taşlar, sopalar, molotofkokteyli olanlarla ne görüşeceğiz” diyen Başbakan Erdoğan’a “Elimizde sadece dosyalar vardı” karşılığını verdi.



Mehmet Sevigen, dün saat 11.00’de İstanbul’da polisin saldırısına uğrayan öğrencilerle birlikte basın toplantısı yapacağını duyurdu. Ancak toplantı saati geldiğinde, öğrencilerin Meclis’in Dikmen kapısından içeri alınmadıkları anlaşıldı. Güvenlik görevlileri öğrencileri uzaklaştırmaya çalışırken kapıya gelen Sevigen’in müdahale etmesi de sonucu değiştirmedi. Bunun üzerine kapıda arbede yaşandı. Sevigen, görevlilere “Cemil Çiçek’in dediği gibi, Obama’yı, Berlusconi’yi mi ziyaret edecekler, tabii ki bana gelecekler. İçeride bir sürü katil var. Demokrasi diye feryat eden bir hükümetin, 4 çocuktan korkacağı aklıma gelmezdi. ‘Yeter, ben hamileyim’ diyen bir kıza vuranın, yüreğinde Allah korkusu yoktur” diye tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri, TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde “devlet büyüklerine karşı eylem yaptıkları tespiti yapılanların Meclis’e alınmaması” düzenlemesinin yer aldığını ve öğrencilerin de kapıda kimliklerini verirken GBT taramalarında “eyleme katıldıklarının tespit edildiğini” söylediler.



Öğrencilerin içeriye alınmaması üzerine basın toplantısını iptal eden Sevigen, TBMM Başkanı Şahin’i ziyaret etti. Öğrenciler CHP grup toplantısından sonra Mehmet Sevigen’le birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler. Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun gençlere “Avukat isterseniz tutacağız, şiddete girişmeyin, hukuki davanızda sonuna kadar beraber olacağız” dediğini söyledi.





Başbakan’a yanıt



Öğrenciler de Başbakan Erdoğan’ın grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdiler. Öğrenciler özetle şunları söyledi:



Aziz Güler: Başbakan “Ellerinde toplar, tüfekler, molotofkokteyli olan kimseyi içeri almayız” diyor. Bizim elimizde sadece dosyalar vardı. Bizden korktukları için engeller çıkarıyor, arkadaşlarımızı yaralıyor, şiddet uyguluyorlar. Biz inatla düşüncelerimizi haykırmaya devam edeceğiz, çünkü üniversiteler biz olmadan değişmez. Emre Öztürk: YÖK’ün kurulma sebebi, fikirleri olmayan öğrenciler yaratmaktı. Baktılar ki 29 yıl sonra bile hâlâ düşüncelerini açıklayanlar var, esas çekindikleri budur. Fikirlerden korkuyorlar. Bir konuya çok hayıflandık. Bir rektör çıkıp da ‘Ben bu çocukların hocasıyım, çocuklarıma nasıl vurursunuz’ diye açıklamada bulunmadı. Toplantıya katılıp ellerini dizlerine koyan Başbakan’ını dinleyen rektörler kuşağı ne yazık ki üniversitelerimizi yönetiyor.



Cansu Akkılıç: Polis orada özellikle kadın arkadaşlarımıza çok sert müdahalede bulundu. Bir arkadaşımız erkek polis tarafından aranmak istedi, izin vermeyince hastaneye götürülerek sağlık kontrolü yapılmak istendi. O sırada polislerin gözle tacizine maruz kaldı. Bir kadın arkadaşımız ben hamileyim demesine rağmen, karnına tekmeler yedi, çocuğunu düşürdü.



Işıl Kurt: Bir ikazda bulunmadan bize saldırdılar. Suç duyurusunda bulunduk. Bu süreci de takip edeceğiz, genelde takipsizlik kararı çıkarılıyormuş ama biz elimizden geleni yapacağız. Öğrencinin de suçu var, diyenlere cevabımızı alanlarda vereceğiz. Öğrenciler asla yalnız yürümeyecek.





