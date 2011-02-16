-GENÇLERE ''ERDOĞAN'I MODEL ALIN" ÖNERİSİ LONDRA (A.A) - 16.02.2011 - İngiltere'nin AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington, "Özellikle Arap ve Müslüman dünyasındaki gençlerin Ahmedinejad yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a model siyasi lider olarak bakmalarını tercih ederim" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde Lidington'ın Viyana'ya yaptığı ziyaretteki konuşmasına yer verildi. Konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliği konusuna geniş yer ayıran Lidington, Türkiye'nin AB için "çok önemli bir ortak" olduğunun açık olduğunu bildirdi. "Türkiye'nin Ortadoğu ve İslam dünyasına erişimiyle çok önemli bir ülke ve Türk pazarının Avrupa için fırsatlarla dolu olduğunu" kaydeden Lidington, ancak bu gerçeklere rağmen, Türkiye'nin AB üyesi olması gerektiğine tüm üye ülkelerin katılmadığını ifade etti. İngiltere'nin ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Lidington, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'nın ekonomisini geliştireceğini belirtti. Türkiye'nin halihazırda Avrupa'nın 6'ncı ve dünyanın 16'ncı büyük ekonomisine sahip olduğunu söyleyen Lidington, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2017 yılında Çin ve Hindistan'dan sonra Türkiye'nin üçüncü hızlı büyüyen ülke olacağı tahmininde bulunduğuna dikkati çekti. "Avrupa'nın uzun vadeli refahında, Türkiye'nin üyeliği önemli bir rol oynar" diyen Lidington, Türkiye'nin üyeliğinin AB'yi dünyada daha kuvvetli bir aktör yapacağını ve AB'nin uluslararası ilişkilerde etkisini artıracağını söyledi. Lidington, Türkiye'nin Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar gibi bölgelerdeki etkisine dikkati çekerek, "Türkiye'nin AB üyeliğinin ayrıca Avrupa içindeki Müslüman toplumların radikalleşmesinin önlenmesine yardım ederek ve İslam dünyasına uzanılmasının sağlayarak, güvenlik ve terörizmle mücadelede gerçek fark yaratacağını" kaydetti. -"AHMEDİNEJAD YERİNE ERDOĞAN"- Günümüzde Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da genç nesillerin siyasi reformlar istediğinin görüldüğünü belirten Lidington, "Böyle bir zamanda Müslüman dünyasının ve özellikle Arap ve Müslüman dünyasındaki gençlerin (İran Cumhurbaşkanı Mahmud) Ahmedinejad yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a model siyasi lider olarak bakmalarını tercih ederim" diye konuştu. Türkiye'deki genç ve dinamik nüfusa da dikkati çeken Lidington, AB üyelik sürecinin Türkiye'de insan hakları, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi konularda önemli reformların yapılmasını sağladığını kaydetti.