Gençler'de muhasebe krizi



Gençlerbirliği'nde 'muhasebe krizi' durulmadı. Başkan Cavcav ile Asbaşkan Kızılot arasındaki polemik sürüyor. Cavcav bütün bilgiler ortada derken, Kızılot bilgilere ulaşamadığında ısrarlı.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, yönetim kurulu üyesi Şükrü Kızılot'un mali asbaşkan sıfatıyla kulüp binası ve arşivinde istediği bilgi ve belgeleri inceleme olanağının olduğunu söyledi.



Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan ''Gençlerbirliği'nde muhasebe defteri krizi'' başlıklı haberi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okuduğunu belirterek, ''Sayın Şükrü Kızılot, Mayıs 2006 döneminden bu yana kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği ve aynı zamanda mali asbaşkanlık görevini yürütmektedir. Sayın Kızılot tarafından kulübümüze gönderilen 30.06.2008 tarihli ihtarnamede ve basında çıkan demecinde belirtildiği üzere kulübümüze ait tüm resmi kayıt, defter ve belgelerin 7 gün içinde kendi özel adresine gönderilmesini talep etmiştir.



Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği resmi belge, defter ve kayıtlarının, kulüp binası dışında herhangi bir yere gönderilemeyeceği hususunun Sayın Kızılot tarafından bilinmemesi ihtimali bulunmamaktadır. Kaldı ki mali asbaşkan sıfatıyla kulüp binası ve arşivinde istediği bilgi ve belgeleri inceleme olanağı bulunmaktadır. Bu şekilde bir incelemeye gitmeksizin resmi belge ve bilgileri kendi ofisine istemesi tarafımızca anlaşılamamıştır'' dedi.



Gençlerbirliği Kulübü'nün cumhuriyetle yaşıt olduğunu vurgulayan Cavcav, ''Kulübümüzün ismini, basında gündeme getirerek, hak etmediği şekilde tartışma ortamına taşıyan sayın Kızılot'un bu davranışının gereği yönetim kurulumuzca görüşülerek tüzük hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Kulübümüz evraklarının tüzük ve yasalar gereği sayın Kızılot dahil yetkili herkes tarafından dernek merkezinde incelenebileceği hususunu saygılarımızla duyururuz'' ifadelerini kullandı.



PROF. DR. KIZILOT'UN CEVABI



Kulübün mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve asbaşkanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot ise bu belgeleri incelemek için defalarca kulübe gittiğini, ancak belgelerin kendisine ibraz edilmediğini söyledi.



Kızılot, bu işin prosedürünü kendisinin de çok iyi bildiğini ifade ederek, ''Elbette ki, bu belgelerin yerinde incelenmesi gerektiğini ben de çok iyi biliyorum. Bunu bildiğim için birkaç kez kulübe gittim ve bu belgeleri incelemek istedim. Ancak belgeler ibraz edilmeyerek, gizlendiği gibi, muhasebeci de ortalarda görünmedi. Benim de işim gücüm var. Her gün sabahtan akşama kadar orada beklemek durumunda değilim'' dedi.



Prof. Dr. Kızılot, aradan geçen 2 aylık süre içerisinde kendisine neden cevap verilmediğine anlam veremediğini de belirterek, ''Madem ki o kadar masumlar, neden bana aradan geçen bu 2 aylık süre içerisinde (şu tarihte istediğiniz belgeler hazır, gelin inceleyin) demediler. Şimdi kendilerinden şunu istiyorum. Bana desinler ki şu gün, şu saatte istediğiniz belgeler hazır, ben de basının huzurunda bu belgeleri inceleyeyim'' diye konuştu.

