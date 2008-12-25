Gençlerde alkol alma yaşı 11'e düştü

Sağlık Bakanlığı, çocuk ve gençlerin alkolün zararlı etkilerinden korunması için ulusal kontrol programı hazırlıyor.



Ulusal Alkol Kontrol Programı ve Eylem Planı oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayda konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, Türkiye'nin tütünle mücadelede iyi yolda olduğunu, toplumun bağımlılık yapan diğer zararlı maddelerden korunmasının da önem taşıdığını belirtti.



Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkelere alkol kontrol programları oluşturmaları çağrısında bulunduğunu anımsatan Buzgan, alkol bağımlılığının ruhsal çöküntü, kalp, karaciğer ve kanser hastalıkları ile büyük sosyal sorunlara yol açabildiğine dikkati çekti.



Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin alkollü içki tükettiğini, bunların yaklaşık 76 milyonunda alkol kullanım bozukluğu bulunduğunu kaydeden Buzgan, alkol kullanımına bağlı olarak da yılda 1.8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Birçok toplumsal sorunun nedeni



Avrupa'da alkol tüketiminin dünya ortalamasının 2 katı olduğunu ifade eden Buzgan, şöyle konuştu:



''Hastalık yükü değerlendirmelerine göre, alkol, 26 risk faktörü içinde tütün ve hipertansiyondan sonra 3. sırada yer alıyor. Alkol, akciğer hastalıkları, göğüs kanseri, ruhsal bozukluklar, gastrointestinal ve kardiyovasküler hastalıklar gibi 60 farklı hastalığın nedeni. Ayrıca, şiddet, suç, intihar, aile içi sorunlar, sosyal problemler, alkollü araç kullanımı ve iş yeri problemleri gibi birçok toplumsal sorunun da nedeni olarak karşımıza çıkıyor.''



Arkadaş baskısı, sosyal ve psikolojik nedenlerle gençlerde ilk alkol alma yaşının 11'e kadar düştüğünü belirten Buzgan, ilköğretim öğrencileri arasında en az bir kez alkol kullananların oranının yüzde 15.4, ortaöğretimde yaşamı boyunca en az bir kez alkol kullananların oranının yüzde 45-50, son 1 ayda en az bir defa alkollü içki içme oranının yüzde 16.5, üniversite öğrencilerinde alkol kullanma sıklığının yüzde 43-53.9 ve halen içenlerin oranının ise yüzde 22.9 olduğunu ifade etti.



Buzgan, çalıştay sonrasında gerekli detaylandırmaların ardından taslağa son şeklinin verileceğini ve sonra uygulamaya geçileceğini kaydetti.



Toplum bilinçlendirilecek



Ulusal Alkol Kontrol Programı taslağında, özellikle çocuk ve gençlerin alkolün zararlı etkilerinden korunması için toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, alkolle ilgili zararların azaltılması, bağımlılığı olanların tespit ve tedavisi, alkol ürünleri ve satışıyla ilgili düzenlemeler, reklam, promosyon ve sponsorluk, alkollü içecek ve turizm sektörünün sorumlulukları ile sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili hususlar yer alıyor.



Bunun için de 2009 yılı sonuna kadar toplumun yüzde 80'inde alkol karşıtı bir tutum oluşturulması, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulanların oranının yüzde 50'ye indirilmesi, alkole bağlı adli vakaların oranının azaltılması, alkol problemi olanların yüzde 80'ine ulaşılabilmesi, kayıt altına alınması ve en az yüzde 60'ının tedavi programına dahil edilmesi hedefleniyor.



(AA)

