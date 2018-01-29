Gençlerbirliği'nin yeni yıldızı Sessegnon: İlhan Cavcav'la çalışmayı çok isterdim

İlk maçında takımını galibiyete taşıyarak ilgi odağı olan Gençlerbirliği'nin yeni transferi Stephane Sessegnon, "Geldikten sonra İlhan Cavcav'ı anlattılar. Onunla çalışmayı çok isterdim'' dedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'den bonservis bedeli olmadan 1.5 yıllık için 1 milyon 250 bin euro karşılığında transfer edilen Beninli golcü futbolcu, 4 gün önce takıma katılarak çıktığı ilk maçta 1 gol 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.



Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Sessegnon, Ankara'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, ''Bana teklif geldiğinde Türkiye ve Gençlerbirliği hakkında araştırma yaptım. Çok kaliteli bir kulübe geldim ve kısa bir süre de olsa Ankara ve Gençlerbirliği'nde olmaktan mutluyum. İlk maçta gol ve asist yapmak benim için güzel bir şey. Ama en önemlisi takımın üç puan almasıydı. Bunu takım arkadaşlarımla başardık, bu nedenle mutluyum'' diye konuştu.

"İlhan Cavcav'ı tanımıyorum"

"Gençlerbirliği'nin merhum duayen başkanını tanıyor musun? sorusuna Stephane Sessegnon, ''Hayır, tanımıyorum ama geldikten sonra arkadaşlarım anlattı. Çok üst düzey bir insanmış, tanımak ve onunla çalışmayı çok isterdim. Ama hayat bu. Şimdi çok çalışmamız lazım. Kupada Beşiktaş ve ligde Fenerbahçe maçlarımız var. Kupa maçının telafisi var ama lig maçı bizim için çok önemli. Çıkıp oynayacağız ve takım ruhunu ortaya koyarak elimizden geleni yapacağız. Ligin adı rahmetli başkanın ismini taşıyor. Bu nedenle bizim için ve Gençlerbirliği camiası için bu sezon çok önemli'' yanıtını verdi.

"Sessegnon'u Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya önerdi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat da, Sessegnon transferinin detaylarını DHA'ya açıkladı.



''Sessegnon'u Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya önerdi" diyen Özat, "Henüz %40 kapasite ile oynuyor. Hazır olduğunda takımın lideri olacak'' dedi.



Sessegnon'dan övgüyle bahseden Özat, şunları söyledi;



''Aslında başkasını alıyorduk. Araştırmalarımızı yaparken bize eski futbolcularımızdan Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya 'Fransa'da bir oyuncu var' diyerek bize önerdiler. Stephane Sessegnon'u anlattılar. İzledik ve bonservis bedeli vermeden aldık. 14 güne yakın görüşmeler sürdü ve bugün ne kadar doğru bir transfer yaptığımız ortada. Şimdilik %40 kapasite ile oynuyor. Ama kısa bir sürede takımın lideri, Türkiye'nin oynadığı bölgede en iyi futbolcusu olacak. Benim için her mevkide iki oyuncu olmalı. Alternatifli kadro kurmak zorundayız. İlk haftadan Sessegnon'nun kalitesini ortaya koyması beni çok mutlu etti.''



Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Beşiktaş'ı da değerlendiren Özat, ''Keyifli bir maç olacak. Yenersek mutlu oluruz. Yenilirsek de dünyanın sonu değil'' ifadelerini kullandı.

(DHA)