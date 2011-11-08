-Gençlerbirliği'nin ''iki yüzü'' ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftalık periyodu sonunda iç sahanın yenilgisiz lideri olan Gençlerbirliği'nin, dış saha istatistikleri ise pek iç açıcı değil. Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı ve 2-0 geriden gelip müthiş bir geri dönüş yaparak 4-2 kazandığı maçla kamuoyunun dikkatini bir kez daha çeken Gençlerbirliği'nin, evinde adeta ''bileği bükülmüyor''. Ligde şu ana kadar Ankara'da oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 11 kez gol sevinci yaşarken, 4 kez de meşin yuvarlağı filelerinde gördü. Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen Başkent temsilcisi, dış sahada ise adeta ''yok''. Deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan henüz Ankara'ya galibiyetle dönemeyen Gençlerbirliği, bu maçlardan sadece birinde 1 puan alabildi. Ligin 3'üncü haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynadığı maçta golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, rakip sahadaki mücadelelerde 3 gol attı, 12 gol yedi. Deplasman istatistiklerinde sonuncu olan Gençlerbirliği'nin bir sıra üstünde ise averajla Kardemir Karabükspor bulunuyor. Kırmızı- siyahlılar gibi deplasman galibiyeti olmayan ve yalnızca 1 puan alabilen Karadeniz temsilcisi, bu beraberliği de ligin bir diğer Karadeniz takımı Samsunspor karşısında, 0-0 biten maç sonunda elde etti. Kardemir Karabükspor, şu ana kadar rakip filelere 3 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü. Öte yandan ilk 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Gençlerbirliği, 2010-2011 sezonuna göre daha çok gol sevinci yaşadı, daha az gol yedi. Bu sezon kalesinde 16 gol gören Başkent temsilcisi, rakip filelere ise 14 gol bıraktı.