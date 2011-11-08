T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği'nin ''iki yüzü'' ANKARA (A.A)

08 Kasım 2011 12:34

-Gençlerbirliği'nin ''iki yüzü'' ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftalık periyodu sonunda iç sahanın yenilgisiz lideri olan Gençlerbirliği'nin, dış saha istatistikleri ise pek iç açıcı değil. Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı ve 2-0 geriden gelip müthiş bir geri dönüş yaparak 4-2 kazandığı maçla kamuoyunun dikkatini bir kez daha çeken Gençlerbirliği'nin, evinde adeta ''bileği bükülmüyor''. Ligde şu ana kadar Ankara'da oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 11 kez gol sevinci yaşarken, 4 kez de meşin yuvarlağı filelerinde gördü.  Bu sezon sahasında yenilgi yüzü görmeyen Başkent temsilcisi, dış sahada ise adeta ''yok''. Deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan henüz Ankara'ya galibiyetle dönemeyen Gençlerbirliği, bu maçlardan sadece birinde 1 puan alabildi. Ligin 3'üncü haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynadığı maçta golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, rakip sahadaki mücadelelerde 3 gol attı, 12 gol yedi. Deplasman istatistiklerinde sonuncu olan Gençlerbirliği'nin bir sıra üstünde ise averajla Kardemir Karabükspor bulunuyor. Kırmızı- siyahlılar gibi deplasman galibiyeti olmayan ve yalnızca 1 puan alabilen Karadeniz temsilcisi, bu beraberliği de ligin bir diğer Karadeniz takımı Samsunspor karşısında, 0-0 biten maç sonunda elde etti. Kardemir Karabükspor, şu ana kadar rakip filelere 3 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü. Öte yandan ilk 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Gençlerbirliği, 2010-2011 sezonuna göre daha çok gol sevinci yaşadı, daha az gol yedi. Bu sezon kalesinde 16 gol gören Başkent temsilcisi, rakip filelere ise 14 gol bıraktı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24