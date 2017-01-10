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Spor

Gençlerbirliği'ne Arnavut golcü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Arnavut golcü Agon Mehmeti'yi transfer etti

10 Ocak 2017 15:07

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Arnavut golcü Agon Mehmeti'yi transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Norveç 1. Futbol Ligi (Eliteserien) ekiplerinden Stabaek forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Palermo ve Malmö takımlarının da formasını giyen Mehmeti, Norveç ekibiyle geçen sezon 24 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde daha önce Brezilyalı stoper Luccas Claro ile İsveçli orta saha oyuncusu Jonathan Ring'i kadrosuna katmıştı.

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