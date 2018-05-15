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Spor

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen sona erdi

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu

15 Mayıs 2018 20:01

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Cavcav, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz" diye konuştu.

Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak" ifadesini kullandı.

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