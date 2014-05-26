Gençlerbirliği’nde Sifo Mehmet dönemi kapandı

Başkent kulübü yönetimi, transfer dönemi öncesinde takımdan gönderilecek futbolcular ve yapılacak takviyeler konusunda anlaşamadığı Mehmet Özdilek ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın devam etmeme kararı aldı.

Türkiye gazetesi’nin haberine göre, taraflar son kez biraraya geldi. Beştepe'deki tesislerde başkan İlhan Cavcav'ın da yer aldığı toplantıda da Özdilek ile kulübün gelecek planalaması ve kadro revizyonu konularında uzlaşma sağlanamadı

Özdilek, yapılan görüşmenin ardından AA muhabirire yaptığı açıklamada kırmızı siyahlı kulüpte 26 haftalık süreçte çok güzel günler yaşadıklarını belirterek, "Kulüple planlamalarımız ortak noktada buluşmadığı için yolları ayırmayla karar verdik" diye konuştu. Camia olarak 7 ay içinde çok güzel şeyler başardıklarını ve göreve başladıkları ilk günle bugün arasında çok fark olduğunu kaydeden Özdilek, "Önünü net görmeye çalışan doğru hedefler koyan bir yapıya sahibim. Çok başarılı bir Gençlerbirliği var. Burada övgüyü özellikle oyuncular hak ediyor. Amacımız gelecek planlamasında kaliteyi biraz daha yukarı çıkarmak, hedefi yükseltmekti. Hem takım hem kişisel olarak. Önümüzde büyük bir yabancı oyuncu problemi var. Bir çoğundan performans alamadık. Başarı çizgisini daha yukarı çıkarmak adına gelecek ile ilgili planlarımızı konuştuk. Gerekli performansı alamadığımız yabancı oyuncuların gönderilmesi ve gelecek planlamalarımız konusunda ortak noktada buluşamadığımız için yolları ayırma kararı aldık." dedi.