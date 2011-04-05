-GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KUPA MESAİSİ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde, teknik direktör Ralf Zumdick yönetimindeki antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. İdmana takım kaptanı Orhan ile Serkan dışındaki tüm futbolcular katıldı. Çalışmada, Harbuzi, Cem Can ve Mununga hafif koşu yaparak idmanı tamamladı. Trabzonspor maçında kaburgası kırılan Burak ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Başkent ekibi hafif koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapmaca oynadı. Futbolcular daha sonra kanatlardan ve kaleyi tam karşıdan gören bölümden şut çalışması gerçekleştirdi. Ligde kalma yolunda avantaj sağlayan Gençlerbirliği'nde futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlendi. Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kafile akşam uçakla İstanbul'a gidecek.