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Spor

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez fırtınası; 7 maçta 6 galibiyet!

Gençlerbirliği Kayserispor'u deplesmanda 2-0 mağlup etti

05 Mart 2016 16:32

Sezonun ikinci yarısında Gençlerbirliği'nin başına geçen İbrahim Üzülmez, çıktığı 7'nci maçında 6'ncı galibiyetine ulaştı.

Bugün deplasmanda Kayserispor'la karşılaşan Gençlerbirliği sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçta goller ilk yarıda geldi. 22. dakikada Stancu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçen G. Birliği, ilk yarının bitimine 5 dakika kala (40') Djalma Campos ile 2. golü bularak maçın skorunu tayin etti. 

Sezonun ikinci yarısında tek mağlubiyeti Beşiktaş deplesmanında alan Başkent ekibi ilk yarıyı 13 puanla küme düşme hattında tamamlamıştı. İbrahim Üzülmez'in teknik patronluğa gelmesinin ardından üst üste galibiyet serisi yakalayan Gençlerbirliği, Kayserispor galibiyetiyle puanını 31'e çıkararak ligin 24. haftasında 9. sıraya yükseldi. Gençler, ligin sonuna kadar Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.

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