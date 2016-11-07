Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi; işte takımın başına gelecek yeni isim

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi. Üzülmez'in ardından Gençlerbirliği'nin Ümit Özat ile anlaştığı duyuruldu.

Ankara temsilci bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta topladığı 11 puanla 9. sırada bulunuyor.

Son 5 haftada 3 punaı unuttu

Gençlerbirliği, başarılı performansını ligde 6. haftadan itibaren sürdüremedi. 6. haftada deplasmanda oynadığı Akhisar Belediyespor maçından golsüz eşitlikle ayrılan Gençlerbirliği, 7. haftada sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. 8. haftada Rize deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 9. haftada sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 10. haftada deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Ligin son 5 haftalık bölümünde sadece 2 gol atan başkent ekibi, kalesinde ise 5 gole engel olamadı. Gençlerbirliği, son 5 haftada galibiyet alamazken, 11 puan ve averajla 9. sıraya geriledi. Gençlerbirliği, 2015-2016 sezonunun ilk 10 haftalık bölümünde ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı.

Ümit Özat yeniden Süper Lig'de



Öte yandan Lig Tv'nin haberine göre, Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Özat geçecek. Ümit Özat geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile sezona başlamış daha sonra Spor Toto Süper Lig takımı Mersin İdman Yurdu'nu çalıştırmıştı.