Gençlerbirliği'nde eksikler can sıkıyor



Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan İlhan, El Saka, Erkan Özbey, Yasir ile milli takımlarda yer alan Mustafa Pektemek ve Djıte antrenmana katılmadı





Turkcell Süper Lig'de kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlıkları bulunan İlhan, El Saka, Erkan, Yasir ile milli takımlarda yer alan Mustafa ve Bruce Djite katılmadı.



İlhan'ın diz kapağındaki kıkırdakta çatlak olduğu, genç oyuncunun Pazartesi günü yapılacak son kontrolden sonra ameliyat olup, olmayacağına karar verileceği öğrenildi.



Mısırlı oyuncu El Saka'nın göğüs kafes zarında yırtık olduğu ve tedavisinin ilaçla sürdürülebileceği bildirildi. Ayak bileğinde bir sorun yaşayan Erkan salonda çalışırken, Yasir ise tam sahada hafif koşu yapmakla yetindi.



Teknik direktör Mesut Bakkal, kondisyon ağırlık bir çalışma yaptırırken, oyuncuların neşeli ve hırslı oldukları gözlendi.



Beşiktaş karşısında hedef galibiyet



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş karşısında elde edecekleri bir galibiyetin yönlerini belirlemek açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Teknik direktör değişikliğinin Beşiktaş'ı olumlu yönde etkileyeceğine inandığını anlatan Bakkal, ''Çünkü Mustafa hoca tecrübeli. Ne yaptığını bilen, yılların deneyimli teknik direktörü. Takım da onu iyi tanıyor. Ligdeki 6 haftada iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Kendi oyunumuzu oynayıp, en iyi sonucu almaya çalışacağız. Bu aradan sonra lige ilk başlangıç maçı. Alacağımız Beşiktaş galibiyeti nereye gideceğimizi belli edecek. Bir an önce de bu işi belirlemek istiyoruz. Çalışmalar da iyi. Takımın arkadaşlığı, samimiyeti iyi. Bu türlü kriterler yerine geldiğinde, sonuca yansıyacağını düşünüyorum'' dedi.



Saha avantajı



Mesut Bakkal, Ankara 19 Mayıs Stadı'na artık alıştıklarını vurgulayarak, ''Bu saha biz devamlı oynadığımız zaman bize avantaj olarak dönecek, ama diğer taraftan da rakiplere dezavantaj olabilir. Alıştık, şimdi futbolcularım mazeret de üretmiyorlar. Futbolcularım oynuyorlar, üretiyorlar, goller de atıyorlar. İnşallah sahanın avantajı bize dönecek diye düşünüyorum'' değerlendirmesini yaptı.



Ankara derbisinde, Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetin takıma inanılmaz bir moral olduğunu ifade eden Bakkal, ''Tüm oyuncularımın çalışmasından memnunum. Antrenmanda sertlikten dolayı olan sakatlıklarımız var. El Saka'nın ciğerindeki sakatlığı ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Ameliyat olmadan bu sakatlıktan kurtulabileceği bildirildi. Bu bizim için sevindirici bir haber. Tabii ki bu hafta El Saka yok. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lig devam ediyor'' diye konuştu.





Estonya maçı



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Estonya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın işinin kolay olmadığını söyledi.



''Estonya maçı grubun en zor maçı'' diyen Bakkal, ''Çok koşan bir takım. İspanya maçında da konuk ekip 34. dakikaya kadar golü bulana kadar bayağı zorlandılar. Birebir mücadeleyi seviyorlar. Bence Milli Takım'ın grupta oynayacağı en zor maçlardan bir tanesi. Çok dikkatli olmalıyız'' diye konuştu.



Fatih Terim'in genç oyuncular konusunda cesaretli davrandığını vurgulayan Bakkal, ''Bu konuda kendisini tebrik ediyorum. Ümit Milli Takımı da finale götürmeye çalışıyorlar. Orada en iyi yaşayan Fatih hoca. Verdiği kararlara biraz saygılı olmamız gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.

