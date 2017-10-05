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Spor

Gençlerbirliği'nde 5 istifa: 94 yıllık bu köklü çınarın çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz

"Kötü gidişata karşı yaptığımız itirazları duymayan yönetimle beraberliğimiz mümkün değil"

05 Ekim 2017 16:09

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 5 yönetici istifa etti. Başkan Murat Cavcav ile anlaşamayan 5 yönetici görevden ayrıldı.

5 ismin yayınladığı ortak metin şöyle:

"Biz aşağıda isimleri bulunanlar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimiz bugün itibariyle mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla;

Asbaşkan Şahin Kartal,

Asbaşkan Arda Çakmak,

Genel Sekreter Sinan Gürsoy,

Sayman Hıfzı Kuruşa,

Basın Sözcüsü Hakan Kaynar"

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