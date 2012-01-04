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Spor

Gençlerbirliği: 1

04 Ocak 2012 21:19

-Gençlerbirliği: 1 - Samsunspor: 1 (İlk yarı) ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. 3. dakikada Soner'in soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde topa kafayla vuran Tum'un şutunda meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kafayla Kulusiç ağlara gönderdi, ancak hakem faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 15. dakikada Murat'ın pasıyla ceza alanına girerken topla buluşan Zenke'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı. 28. dakikada sol kanatta topla buluşan Ekigho, önündeki Cem Can'dan sıyrıldıktan sonra çok sert vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 42. dakikada Murat, Gençlerbirliği ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. Önündeki Mehmet Sedef bir an geri çekilince, şut pozisyonu yakalayan ve şutunu atan Murat'ın vuruşunda meşin yuvarlak, direğe de çarparak ağlara gitti: 0-1. 44. dakikada sağdan inen Hurşut'un ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasının hemen önünde bulunan Fink, ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi takımının ağlarına gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu arada, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da izledi. Kılıç, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ile birlikte tribünde kendine ayrılan bölümde maçı takip etti. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Süleyman Abay, Alpaslan Dedeş, Gökmen Olgaç Gençlerbirliği: Ramazan, Cem Can, Aykut (Dk. 32 Oktay ), Kulusiç, Mehmet Sedef, Hurşut, Mehmet Akgün, Curri, Soner, Yasin, Tum Samsunspor: Ertuğrul, Adem, Kemal, Akaki, Yenal, Murat, Fink, Hakan, Domingez, Ekigho, Zenke Goller: Dk. 44 Murat (Samsunspor), Dk. 44 Fink (kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

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