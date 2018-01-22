Gençlerbirliği, vefatının 1. yılında Cavcav'ı andı: Gençler yaşlanır, İlhan Cavcav ölmez

Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının birinci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden "İlhan Cavcav'ı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." başlığıyla yayımlanan mesajda, "Merhum başkanımız İlhan Cavcav iyi bir futbol adamı, iyi bir iş adamı, hepsinden öte Ankara aşığı iyi bir Ankaralıydı. O aynı zamanda Türk futbolu için bir duayendi. Vefatının ardından cenazesinde birleşen toplumun farklı kesimleri, onun birleştirici ve saygın gücünün adeta bir göstergesiydi" denildi.

İlhan Cavcav'ın "çocuklarımdan ayırmıyorum" dediği Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin, sadece başkanını değil adeta babasını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde liglerinde mücadelelerine devam ettiği belirtilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphesiz deplasmanlarda, karda, yağmurda, çamurda yalnız bırakmadığı evlatları, her fırsatta Beştepe'deki tesislerde izlediği altyapı çocukları, İlhan Cavcav'ın ayrılığını en derinden hissedenler. Onun yokluğuyla geçen bir yılda olduğu gibi bundan sonra da tüm mücadelemiz, İlhan Cavcav'ın yürüdüğü yolda ilerlemek, emanetine sahip çıkmak ve o emaneti daha da ilerilere taşımak için olacak. Süper Lig 2017-2018 sezonuna tartışmasız şekilde adı verilen onursal başkanımız İlhan Cavcav'a yarışır bir mücadele vererek, Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere taşımak için tüm camiamız el birliğiyle çalışacak ve bu başarıyı yakalayacak. Onursal başkanımız İlhan Cavcav'ı vefatının birinci yılında saygı, rahmet ve özlemle bir kez daha anıyoruz"