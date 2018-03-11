Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Önümüze bakacağız"

\"Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir\'de\"

\"Ligde kalacağız\"

\"Taç atan oyuncunun bilerek önü kesildi\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Gençlerbirliği\'ni 1-0 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri, maçın oynandığı Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, \"Maç düşündüğümüz gibi gerçekleşmedi. Hücumcu bir takımla sahaya çıkmıştık. Kazandığımız toplarla daha iyi çıkışlar yapsaydık iyi bir sonuç alabilirdik. Üç puan alsak bize ekstra bir katkısı olabilirdi. Kazanan her zaman haklıdır. Vodafone Park\'ta bizim kadar hücumcu oynayan bir takım görmedim. Oyuncularımın bu kadar geriye yaslanacağını düşünmedim. Oyuncularım kendilerine güvenmeliydi. Kolay bir maç değildi. Seyirci avantajı vardı. Beşiktaş\'ın da pozisyonları vardı. Maçın içinde erken istemediğimiz iki değişiklik yaptık. Önümüze bakacağız. Geldiğimizde son sıradaydık. Uzunca bir süredir o cenderedeyiz. Henüz rahatlayamadık. Artık rakiplerimiz diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Seri yakalayıp alt taraftan kurtulmalıyız\" dedi.

\"LİGİN EN İYİ KADROSU BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR\'DE\"

Şampiyonluk yarışı ile ilgili yorum yapan Özat, \"Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir\'de. Onların avantajı vardı. Fatih hocanın gelişiyle Galatasaray toparlandı. Fenerbahçe\'nin zorlu maçları bitti. Seri yakalayabilirler. Köprünün altından daha çok sular akar. Hak eden kazansın\" ifadelerini kullandı.

\"LİGDE KALACAĞIZ\"

Ümit Özat, Gençlerbirliği takımının performansı ile ilgili ise şöyle konuştu:

\"Geldiğimde hedefin 43 puan olduğunu belirtmiştik. Alanya maçı hesapta yoktu, kaybettik. Bence 41-43 puan toplarsak rahatlarız. Rakiplerin de zor maçları var. Kimi yeneceğin, kime yenileceğin belli olmuyor. Oyuncularımın performansından memnunum. Bize ilk yarı düştü gözüyle bakıldı. İç sahada oynayacağımız maçlarda gerekli birlikteliği sağlayıp ligde kalacağız.\"

\"TAÇ ATAN OYUNCUNUN BİLEREK ÖNÜ KESİLDİ\"

Mücadelenin sonunda gerçekleşen ve oldukça tartışılan bir pozisyonu da değerlendiren Özat, \"Orada bilerek taç atan oyuncunun önü kesiliyor. Ben burada söyleyince saygısız diyorlar. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. Adını da zikretmek istemiyorum. Bunları yaşayacağız. Bu bizi ilgilendirir. Camiaları ilgilendirmez. Kalkıp da Fenerbahçe\'ye, Beşiktaş\'a, Galatasaray\'a laf etmem. Bu kendi aramızdaki bir sorun\" diye konuştu.

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- Ümit Özat\'ın açıklamaları