Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Bu transferlere ben kefilim"

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği\'nde, ligin 3\'üncü haftasında görevinden alınan Ümit Özat, başkan Murat Cavcav tarafından tekrar göreve getirildi.

Mesut Bakkal\'dan boşalan koltuğa oturan Özat, bu akşam takımının başında ilk idmanına çıktı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özat, \"Bu transferlerin hepsini ben yaptım ve kefilim\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Futbolda böyle şeyler var. O zaman öyle gerekiyordu ve büyüklerimiz öyle söylemişti. Bugün de böyle olması gerektiğini söylediler biz de geldik. Burası benim doğduğum, büyüdüğüm yer. İnanın başka kulüp olsa, 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş bir teknik direktör olarak 3\'üncü hafta ayrılıp 10\'uncu hafta dönmeyi cok ciddi şekilde düşünürdüm. Konu Gençlerbirliği olduğu için, hem rahmetli başkana vefamız ve şu anki başkana olan inancımız, sevgimiz sayesinde buraya geldim.\"

\"Mukavelemde para, tazminat, prim ve ligde kalma primi kesinlikle yok\" diyen Ümit Özat, \"Bazen doğduğunuz, büyüdüğünüz şehir olunca bu kararları almak zorunda kalıyorsunuz. Ben tekrar burada olmaktan mutluyum. Mücadelenin olduğu yerde umut da vardır ümit de vardır, bundan kimse şüphe etmesin. Kulübümüzü geçen sene tamamladığımız yerlere yaklaştırmaya, yine oralarda bitirmeye gayret göstereceğiz. Bana ligde kalma primi teklif edildiğinde, \'Evet ben bu takımdan 3\'üncü hafta ayrıldım, takımın buraya gelmesiyle bir alakam yok ama bu takımın ligde kalmasını asla başarı sayamam\' dedim. Biz yine Allah nasip ederse ilk 10 takımın içerisinde olacağız. Bu takımı ben kurdum. Bu oyuncuların hepsini tanıyorum. Bir ara verdik. En az 7 oyuncunun adele sakatlığı var. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Hepsini buraya ben transfer ettim. Ben onlara güvendiğim için buraya geldim. Yarıda bıraktığımız yada bırakmak zorunda kaldığımız bir iş vardı. Bugün onu tamamlayıp Gençlerbirliği\'nin ligi geçen sene olduğu sırada bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Elimizi taşın altına koyarak değil gövdemizi taşın altına koyarak bunu başaracağımıza inanıyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detay

-Ümit Özat\'ın açıklamaları