Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan '5-1' yorumu: Ne bir son, ne de bir başlangıç

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'in 11. haftasında takımının Galatasaray'a 5-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından, "Ne bir son, ne de bir başlangıç" diye konuştu.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında daha çok üzüldüğünü söyleyen Bakkal, Galatasaray karşısındaki oyunun kendisini geçen haftaya göre daha çok mutlu ettiğini söyledi.

Mesut Bakkal, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"İki takım arasında inanılmaz bir fark var. Benim ağzımdan hiç duyulmacak şeyler belki ama görünen ortada. Bir de 6. dakikada yediğimiz gol...

Oyunun 30. dakikasına kadar dengeli götürdük, pozisyon da bulduk. İlk devrenin son dakikasında yine bir yan top... Biraz demoralize girdik devre arasına."

"Kimsenin oyundan düşmeye hakkı yok"

"Özellikle sol kanadımız... Hücum yaptık ve savunma yapmadık oradan. Yedikçe demoralize oluyor takım. Bizim yaptığımız hatalardan yediğimiz gol.

Galatasaray maçı bizim için ölçü olmayabilir belki ama ben maçı kaybetsek bile bir şeyler kazanmak istiyordum. Mağlup duruma geçtiğimizde disiplinsiz oynuyoruz. Mağlup duruma düşebilirsiniz ama kimsenin oyundan düşmeye hakkı yok."

"Malatya maçında daha çok üzülmüştüm"

"Tutamıyorsunuz gol yedikçe, gittikçe kopuyor. Yerimiz neresi, rakibimiz kim, daha fazla neler yapabiliriz, bundan sonraki dönemde nasıl gideceğiz... Bunları düşünmeliyiz.

Geçen hafta Malatya maçında daha çok üzülmüştüm. Hiçbir şey yapmadan yenilmiştik. Bugün bir şeyler yapmak isteyen bir takım vardı. Üzgünüz ama bunun altından kalkmalıyız. Her şeyin sonu değil. Ne bir son, ne de bir başlangıç."