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Spor

Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yolları ayırdı

10 Kasım 2020 21:14

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre’ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz.
Mert Nobre’nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.
Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."

Sezon başında göreve başlayan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan toplayabildi. Başkent ekibi, 7 maç sonunda ligde 19. sırada yer alıyor.

 

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