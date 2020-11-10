Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yolları ayırdı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-156q2ks">\n<div id="tweet-text" class="css-901oao r-hkyrab r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.</span></div>\n</div>\n</div>\n<p>Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:</p>\n<p><em>"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.</em></p>\n<p><em>Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre’ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.</em></p>\n<p><em>Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz.</em><br /><em>Mert Nobre’nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.</em><br /><em>Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."</em></p>\n<a rel="nofollow"rticle>\n<div>\n<p>Sezon başında göreve başlayan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan toplayabildi. Başkent ekibi, 7 maç sonunda ligde 19. sırada yer alıyor.</p>\n</div>\n</article>\n<div class="hbRow hbCustomerEmoji">\n<div class="hbContainer">\n<div class="colBox696">\n<div class="col100 hbceScope">\n<div id="ziyaretci_emoji" class="mb40">\n<div class="hbRow">\n<div class="hbEmojiScope">\n<div class="hbeCol"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>