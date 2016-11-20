Gençlerbirliği son 15 dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
13. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında, Traore'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Welliton'un ceza sahasına yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Hopf, penaltı noktası civarında kontrol etti ve tehlikenin büyümesine izin vermedi.
27. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas üzerinde topu önünde bulan Uğur Çiftçi'nin dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından auta gitti.
40. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında altıpas içinde Stancu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım topu kontrol etti.
69. dakikada sol kanttan korner çizgisine yakın yerden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest atışta, ön direkte Welliton'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
76. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan Khalili'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası civarında meşin yuvarlağı kontrol eden Matei, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
80. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı hızlıca ceza sahası içindeki Serdar Gürler'e aktardı. Rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler topu filelere gönderdi: 0-2.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.