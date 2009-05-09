Gençlerbirliği rahatladı



Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Hacettepe'yi 3-1 yenerek rahat bir nefes aldı.



Turkcell Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Gençlerbirliği, 31. hafta mücadelesinde Hacettepe ile kaşılaştı.



Mücadeleye hızlı başlayan Gençlerbirliği 14. dakikada Mustafa Pekyemez'in golüyle 1-0 öne geçti.



Golden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi takım Mustafa Pekyemez'in 26. dakikada attığı gol ile skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı.



İkinci yarıda Hacettepe 62. dakikada Tozo'nun golüyle farkı 1'e indirdi.2-1



68. dakikada Koray Avcı'nın golü ev sahibi ekibi tekrar 2 farklı üstünlüğe taşıdı.3-1



Kaşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Selçuk Dereli xx, Erdinç Sezertam xx, Hüseyin Fidan xx

Gençlerbirliği: Recep xx, Hakan x, Mehmet Polat xx, Koray xxx, Momha xx, Burhan xx (Dk. 65 Bilal x), Cem Can xx, Mehmet Nas xx, Mustafa xxx (Dk. 74 Hurşit x), Djite xx, Kahe xx (Dk. 82 Troisi x)

Hacettepe: Ercüment x, Orhan xx, Tolga xx, Kulusic x, Murat Kalkan x, Serkan x (Dk. 46 Selçuk x), Adnan x (Dk. 46 Tozo xx), Kadir xx, Zoko xx, Tambwe x, İbrahim x (Dk. 71 Ümit x)

Goller: Dk. 14 ve Dk. 26 Mustafa, Dk. 68 Koray (Gençlerbirliği), Dk. 61 Tozo (Hacettepe)

Sarı kartlar: Dk. 48 Tozo, Dk. 78 Murat Kalkan, Dk. 90 3 Orhan (Hacettepe), Dk. 90 2 Bilal (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Hakan'ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde Kahe göğsüyle topu Burhan'ın önüne indirdi. Bu futbolcu düzelttikten sonra çok sert vurdu, ancak kaleci Ercüment meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.



14. dakikada Mehmet Nas'ın kullandığı köşe atışında, altıpas içinde kaleci Ercüment'in yumrukladığı top kısa düşünce, Mustafa rövaşatayla meşin yuvarlağa ağlara gönderdi: 1-0



24. dakikada Kahe'nin defansın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Burhan'ın kafa şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



26. dakikada Kahe'ni sağ taraftan son çizgiye inerken arka direğe gönderdiği topun gelişine Mustafa düzgün bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0



35. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Djite'nin sert şutunda defanstan Kulusic'e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ercüment son anda kornere çeldi.



45. dakikada ceza yayı üzerinde topu önüne alan Kahe'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



51. dakikada Hacettepeli oyuncuların orta sahada kaybettiği topla buluşan Kahe'nin plase vuruşunda kaleci Ercüment, son anda meşin yuvarlağa müdahale etti ve mutlak bir golü önledi.



61. dakikada Adnan'ın pasıyla hareketlenen Tozo ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1



68. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta, Bilal topu altıpas içine gönderdi. Tüm oyuncular arasında topa iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1



82. dakikada Hurşit'in ara pasıyla defansın arkasında topla buluşan Kahe'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.



Maçın bitiş düdüğünden sonra hakem Selçuk Dereli Gençlerbirliği'nden Momha'ya sarı kart gösterdi.



Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.