Gençlerbirliği'nde 2 futbolcu ve 2 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde iki futbolcu ve iki personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.