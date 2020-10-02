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Spor

Gençlerbirliği'nde 2 futbolcu ve 2 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

02 Ekim 2020 18:14

Süper Lig’in 4’üncü haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde iki futbolcu ve iki personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı. 

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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