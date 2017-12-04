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Bilim / Teknoloji

Gençlerbirliği Kulübü'nden birlik mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, taraftarların tepki gösterdiği teknik direktör Ümit Özat'a destek verirken, "Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

04 Aralık 2017 00:33

Gençlerbirliği Kulübü, taraftarların tepki gösterdiği teknik direktör Ümit Özat\'a destek verirken, \"Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle;
\"Gençlerbirliği taraftarı Türk spor kamuoyunda her zaman centilmenliği ile öne çıkmış, her zaman bu sıfatla anılmış bir topluluktur. Ancak bugün Demir Grup Sivasspor karşısında aldığımız güzel galibiyet bizi sevindirse de, tribünlerden duyduklarımız bizi şaşırtmış ve üzmüştür.
Teknik Direktörümüz Ümit Özat\'a karşı hakarete, hatta iftiraya varan yakıştırmaları tasvip etmemiz mümkün değildir. Eleştiri olabilir ancak hakaret ve iftiralar ne camiamıza ne de centilmen Gençlerbirliği taraftarına özellikle desteğine ihtiyacımız olduğu böyle bir günde yakışmamıştır.
Zorlu günlerden geçiyoruz. Bunu bizim kadar en iyi taraftarımız bilmektedir. Böyle zamanları ancak taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle birlik olabilen camialar atlatabilir. Taraftarımıza bugünün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Yapılan bu haksız yakıştırmalar karşısında Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Gençlerbirliği\'ni layık olduğu yerlere el birliğiyle çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.\"

ANKARA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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