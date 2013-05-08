Gençlerbirliği gelecek sezon Fuat Çapa ile çalışmayacak

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav yeni sezonda Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıracaklarını açıkladı. Cavcav'ın açıklamasından hemen önce Çapa, oğlunun takıma transferini soran gazetecilere hakaret etti. Cavcav yeni sezonda Bülent Uygun ile çalışabileceklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ercan Ata'nın haberine göre, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımına transfer ettiği 22 yaşındaki oğlu Ferhat Çapa'ya şu ana kadar Spor Toto Süper Lig maçlarında hiç şans tanımadı. Genç oyuncu aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bulunduğu 10 lig maçına ilk 18'de başlamasına rağmen forma giyemedi ve kırmızı-siyahlı kulüpten 44.4 bin lira prim aldı.

Başkan İlhan Cavcav ile arasındaki sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fuat Çapa, önce oğlu ile ilgili haber yapan gazeteciyi araştırdı ve ardından başka bir gazeteciye hakaret etmeye başladı. Futbolculara verdiği yemekte çok sinirli olduğu gözlenen Çapa'nın gazetecilerin röportaj teklifine de tepki göstererek restaurantın dışına çıktı.

Çapa'nın çıkarken gazeteciye hakaret etmesi nedeniyle ortam biraz daha gerildi. Gazetecilerin Çapa'yı uyarıp sakin olmasını istemelerine rağmen başkent ekibinin teknik direktörü mekanı terketti. Bu yaşanan olaydan sonra gazeteciler Kulüp genel menacerini arayarak Fuat Çapa'nın yaptığı davranış aktarıldı. Fuat Çapa'nın özür dilememesi halinde hakaret davası açılacağı belirtildi.