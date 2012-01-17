-Gençlerbirliği, Erdal Kılıçarslan ile yollarını ayırdı ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Gençlerbirliği, Erdal Kılıçarslan ile yollarını ayırdı. Edinilen bilgiye göre, takımda forma şansı bulamayan forvet futbolcu, yönetim ile bir araya gelerek forma şansı bulabileceği başka bir takımda oynamak istediğini bildirdi. Yönetimin de futbolcunun bu isteğine sıcak bakmasının ardından Kılıçarslan, Gençlerbirliği'nden ayrıldı. Geçen yıl Konyaspor'dan Gençlerbiriliği'ne gelen Erdal Kılıçarslan'ın 31 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.