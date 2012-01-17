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Spor

Gençlerbirliği, Erdal Kılıçarslan ile yollarını ayırdı ANKARA (A.A)

17 Ocak 2012 22:02

-Gençlerbirliği, Erdal Kılıçarslan ile yollarını ayırdı ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Gençlerbirliği, Erdal Kılıçarslan ile yollarını ayırdı. Edinilen bilgiye göre, takımda forma şansı bulamayan forvet futbolcu, yönetim ile bir araya gelerek forma şansı bulabileceği başka bir takımda oynamak istediğini bildirdi.  Yönetimin de futbolcunun bu isteğine sıcak bakmasının ardından Kılıçarslan, Gençlerbirliği'nden ayrıldı. Geçen yıl Konyaspor'dan Gençlerbiriliği'ne gelen Erdal Kılıçarslan'ın 31 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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