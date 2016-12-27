T24 LogoT24 Logo
Spor

Gençlerbirliği Bursa'yı 3'ledi

Gençlerbirliği puanını 22 yaparken Bursaspor 27 puanda kaldı

27 Aralık 2016 00:38

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Bursaspor'un golünü 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş atarkne ev sahibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. ve 77. dakikalarda Serdar Gürler ve 83. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 22 yaparken Bursaspor 27 puanda kaldı.

Stat: Ankara 19 Mayıs 


Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay 


Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Uğur Çiftçi, SelçukŞahin, Issah, Serdar Gürler (Dk. 89 Scekic), Khalili (Dk. 73 Milinkovic), Aydın Karabulut, Muric (Dk. 61 Matei) 


Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Faty, Aziz Eraltay, Merter Yüce (Dk. 86 Sinan Bakış), Deniz Yılmaz, Jorquera, Batalla, Del Valle (Dk. 58 Bilal Kısa), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 70 Sercan Yıldırım) 
Goller: Dk. 4 ve Dk. 77 Serdar Gürler, Dk. 83 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 17 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor) 

ETİKETLER

GençlerbirliğiBursaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24