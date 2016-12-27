Gençlerbirliği Bursa'yı 3'ledi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Bursaspor'un golünü 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş atarkne ev sahibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. ve 77. dakikalarda Serdar Gürler ve 83. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 22 yaparken Bursaspor 27 puanda kaldı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, Palitsevich, Uğur Çiftçi, SelçukŞahin, Issah, Serdar Gürler (Dk. 89 Scekic), Khalili (Dk. 73 Milinkovic), Aydın Karabulut, Muric (Dk. 61 Matei)
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Faty, Aziz Eraltay, Merter Yüce (Dk. 86 Sinan Bakış), Deniz Yılmaz, Jorquera, Batalla, Del Valle (Dk. 58 Bilal Kısa), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 70 Sercan Yıldırım)
Goller: Dk. 4 ve Dk. 77 Serdar Gürler, Dk. 83 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 17 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)