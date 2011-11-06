Gençlerbirliği 4-2 Beşiktaş



T24 - Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'a 2-0 yenildiği, Galatasaray'ın da sahasında Mersin İdman Yurdu ile 0-0 berabere kaldığı haftada deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 4-2 yenilerek büyük bir avantajı kaçırdı. Başkent ekibi bu galibiyetle rakibini tam 20 maç sonra mağlup etmiş oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş 4. dakikada Ernst ve 24. dakikada Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-0 öne geçti.



Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Herve Tum 54. dakikada skoru 2-1 yaptı. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Hurşut Meriç ise skora denge getirdi: 2-2. Beşiktaş'ın milli oyuncusu Egemen Korkmaz'ın 77. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 3-2 oldu. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 90. dakikada Erdal'dan geldi: 4-2



Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti. Beşiktaş ise 17 puanda kalarak 2.'lik şansını kaçırdı.



Kırmızı - siyahlı takım ligin 11. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.





Behzat Ç. dizisinin oyuncusu Erdal Beşikçioğlu da maçı izleyenler arasındaydı.





Maçın canlı anlatımı:







Pektemek eski takımına karşı

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a transfer olan Mustafa Pektemek, ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pektemek, yıllarca formasını giydiği takımana ilk kez rakip oldu.





Beşiktaş taraftarı tribünde



Gençerbirliği ile Beşiktaş arasında yapılan maça evsahibi takım taraftarları fazla ilgi göstermezken, Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinden başlayarak yaptıkları tezahüratlarla takımlarını desteklerken, takımın ısınmak için sahaya çıkmasıyla birlikte daha da coşkulu bir görüntü sergilediler. Beşiktaş taraftarları, futbolcuları tek tek tribüne çağırarak zorlu maç öncesi moral verdiler.

Gelecek haftanın programı şöyle:

18 Kasım Cuma:

20:00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor

19 Kasım Cumartesi:

13:00 Ankaragücü-Kardemir Karabükspor

16:00 Kayserispor-Orduspor

19:00 Fenerbahçe-Eskişehirspor

20 Kasım Pazar

13:00 Medical Park Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Bld.spor

13:00 Sivasspor-Gençlerbirliği

16:00 Gaziantepspor-Manisaspor

19:00 Beşiktaş-Galatasaray

21 Kasım Pazartesi

20:00 Bursaspor-Samsunspor

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Orkun Aktaş xx, İsmail Şencan xx

Gençlerbirliği: Ramazan xx, Cem xx, Aykut xx, Curri xx (Dk. 78 Kulusic x), Mehmet xx, Hurşut xxx, Azofeifa xx (Dk. 73 Erdal xx), Soner xx, Yasin xxx, Oktay xx (Dk. 61 Özgür xx), Tum xx

Beşiktaş: Cenk x, Hilbert xx, Sivok x, Egemen x, İsmail x, Aurelio xx (Dk. 61 Necip x), Ernst xx, Quaresma x, Veli x (Dk. 81 Mehmet x), Simao xx, Mustafa xx (Dk. 56 Almeida x)

Goller: Dk. 4 Ernst, Dk. 24 Mustafa (Beşiktaş), Dk. 54 Tum, Dk. 56 Hurşut, Dk. 78 Egemen (kendi kalesine), Dk. 90 Erdal (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Oktay, Dk. 58 Azofeifa, Dk. 72 Curri, Dk. 81 Aykut (Gençlerbirliği)