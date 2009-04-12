Gençlerbirliği: 1 - Konyaspor: 0 (Maç bitti)

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor'u 1-0 yendi.



55. dakikada ceza alanı içinde Mehmet Nas ve Troisi paslaşmasında, son olarak topa vuran Troisi'nin cılız şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



56. dakikada Momha'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.



58. dakikada Hakan şık çalımlarla ceza alanına girdi ve pasını penaltı noktasındaki Kahe'ye çıkardı. Brezilyalı oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Oğuzhan'a da çarpan top ağlarla buluştu.



60. dakikada ceza alanı içindeki Serhat Akın pasını altıpas içindeki Mustafa'ya pasını çıkardı. Bu futbolcu kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince takımını bir golden etti.



64. dakikada Mustafa'nın ara pasıyla hareketlenen ve defansın arkasında topla buluşan Troisi topu ayağından fazla açınca kaleci Oğuzhan tehlikeyi önledi.



78. dakikada Kahe'nin yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta kaleci Oğuzhan'dan seken top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci kontrol etti.



79. dakikada Kaue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki Veysel'in yerden cılız şutunda top defans elemanlarına da çarparak, az farkla auta çıktı.



90. dakikada Burhan kendi çabasıyla getirdiği topla ceza alanına girdi. Burhan'ın ceza alanı sağ çaprazından attığı şutta kaleci Oğuzhan tehlikeyi önledi.



Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

