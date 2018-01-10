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Spor

Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: 4-1 (Hazırlık maçı)

Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Süper Lig ekipleri ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi

10 Ocak 2018 23:32

Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig ekipleri ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'da sürdürürken, Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor\'u 4-1 mağlup etti. Gençlerbirliği\'nin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta Ankara ekibi, ilk yarıyı Ahmet İlhan Özek\'in kaydettiği gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarının ilk dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Ahmet Oğuz skoru 3-0 yaparken, Demir Grup Sivasspor, Thievy Bifouma\'nın golüyle farkı 2\'ye indirdi. Vedat Muriqi ile bir gol daha bulan Başkent temsilcisi, sahadan 4-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçtan detaylar

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