Gençler yağmur ve soğuğa rağmen töreni iptal ettirmedi!

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Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Alay Komutanı Albay Turhan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.Çelenk sunma töreninin ardından Rize Atatürk Stadyumu’nda hazırlanan gösteriler sunuldu. Ancak etkinlik sırasında aniden bastıran yağmur öğrencilere zor anlar yaşattı. Kimi öğrenci ıslanmamak ve üşümemek için flama ve bayraklara sarılırken, kimileri de gösterilerde kullanacağı şallarla başlarını örtmeye çalıştı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine sahaya inen Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik’in programı bitirme isteğine, öğrenciler karşı çıkarak devam etmek istedi.Etkinlik süresinin kısaltılması için konuşma ve şiir bölümleri çıkarıldı, gösterilere geçildi. Yaklaşık 20 dakika yağmur altında devam eden gösterilerin sonuna doğru yağış yerini güneşe bıraktı.