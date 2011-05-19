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Gençler yağmur ve soğuğa rağmen töreni iptal ettirmedi!

Rize’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları sırasında aniden bastıran yağmur,

19 Mayıs 2011 03:00

T24 - Rize’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları sırasında aniden bastıran yağmur, öğrencilere zor anlar yaşattı. Üşüyen ve sırılsıklam olan öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteğine rağmen etkinliğin iptal edilmesine karşı çıkarak gösterilere devam etti. Etkinlik yağmur altında sürdürülürken, aniden güneş açtı.

19 Mayıs kutlamasında ıslandılar ama vazgeçmediler

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Alay Komutanı Albay Turhan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Rize Atatürk Stadyumu’nda hazırlanan gösteriler sunuldu. Ancak etkinlik sırasında aniden bastıran yağmur öğrencilere zor anlar yaşattı. Kimi öğrenci ıslanmamak ve üşümemek için flama ve bayraklara sarılırken, kimileri de gösterilerde kullanacağı şallarla başlarını örtmeye çalıştı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine sahaya inen Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik’in programı bitirme isteğine, öğrenciler karşı çıkarak devam etmek istedi.

Etkinlik süresinin kısaltılması için konuşma ve şiir bölümleri çıkarıldı, gösterilere geçildi. Yaklaşık 20 dakika yağmur altında devam eden gösterilerin sonuna doğru yağış yerini güneşe bıraktı.

19 Mayıs kutlamasında ıslandılar ama vazgeçmediler


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