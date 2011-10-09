-Gençler Tekvando Şampiyonasında 3 madalya PAPHOS (A.A) - 09.10.2011 - Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı toplam 10 madalya ile tamamladı. Kıbrıs Rum Kesimi'nde sona eren şampiyonanın son gününde Şule Yılmaz ile altın, Yaprak Eriş, Nafia Kuş ve Berkcan Süngü ise bronz madalya kazandı. Nafiya Kuş ve Berkcan Süngü ise finale çıkamadı. Altın madalya için tatamiye çıkan tek Türk sporcu, 63 kiloda Şule Yılmaz, İspanyol rakibini yenerek, İstiklal Marşı'nı çaldırmayı başardı. Şule Yılmaz, ilk maçında Hırvat Rea Budiç'i 17-11 yendi. Ardından Almanya adına dövüşen Rabia Güleç ile çekişmeli bir üç devre geçiren sporcumuz, 15-10 geriye düştü. Ancak 6 köngosu bulunan Rabia, bir de ceza puanı (kamçam) alınca, toplamda köngo 8'e ulaştı ve yenik ilan edildi. Böylece Şule finalde İspanyol Gana Rigol’un rakibi oldu. Yorgun olmasına rağmen akıllı bir dövüş çıkartan bayan sporcumuz, 5-3 kazanarak, Avrupa gençler şampiyonluğuna ulaştı. 68 kiloda Yaprak Eriş, Makedon Adriana Popoviç'i 14-2, Rus Aleksandra Potapoke'yi de 17-3 teknik üstünlükle geçti. Hollanda takımında yer alan Aylin Akdeniz karşısında final arayan Yaprak, 5-5 biten üç devre sonunda altın vuruşla kaybetti ve bronz madalya ile yetindi. Artı 68 kiloda Nafia Kuş, Ukraynal Svitlana Patikova'yı 19-8 yendi. Daha sonra Yunan Gkoutoula ile karşılaşan Nafia, Rum-Yunan ayak oyunlarının kurbanı oldu. Sporcumuzun üç puanlık kafaya yaptığı vuruşları her defasında görmezden gelen hakemler, Yunanlı sporcunun havada boşa giden tekmelerine puanlar bastı. Kıbrıslı masa hakeminin de katkılarıyla 11-9 öndeyken, üç puanı silinen Kuş, finale çıkamadı ve bronz madalyada kaldı. 73 kiloda Berkcan Süngü, Ukrayna'dan Arben Sosulka'yı 18-8 teknik üstünlükle geçti. Ardından Sırp Milos Goluboviç'i 10-7 yenerek, adını yarı finale yazdırmayı başardı. Rus Aliaskhab Sirazhov önünde dört puan toplamasına rağmen 8 köngo cezası alan Berkcan, maçı tamamlayamadı ve final şansını tepti. Muhammed Yetim (78) ise ilk maçında Almanya adına yarışan Cem Ünlüsoy'a 13-0 kaybetti ve elendi. Tekvando Federasyonu Başkanı Metin şahin, yaşananları anlatmaya kelimelerin dahi yetmeyeceğini belirterek, ''Tam bir skandal. Bu kadar aleni hakem oyunlarının yapıldığına hiç tanık olmamıştık. Ancak bunların hesabı sorulacak. WTF'ye hem sözlü hem de yazılı bir raporla durumu aktaracağız. Çocuklarımızın hepsini alınlarından öpüyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler'' dedi. Türkiye, şampiyonada erkeklerde 2 altın 3 bronz, bayanlarda da 1 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-Yıldızlı ekip, erkeklerde takım halinde ikinci, bayanlarda beşinci ve genel klasmanda ise ikinci sırayı aldı.