Gençler takasa sıcak bakıyor



Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, çevreci kaygılarla tüketim alışkanlıklarını değiştirmek isteyen çok sayıda kişi, ihtiyaçlarını satın alarak karşılamaktansa, takas etme veya ödünç alma-verme gibi yöntemleri tercih etmeye başladı.

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından yapılan araştırma, "sharing" (Paylaşım) adlı trendin özellikle gençlerin ilgisini çektiğini ortaya koydu. Mal ve hizmetlerin değiş tokuşuna dayanan modelin gittikçe büyüyen bir akım olduğuna dikkat çekilirken, bu akımın tüketici davranışları üzerinde de büyük bir etkisi olması bekleniyor.

Ev ve otomobil paylaşımı artıyor

Araştırmaya göre, Almanya'da 14-29 yaş grubu arasında yer alan neredeyse her iki kişiden biri ihtiyaçlarını "sharing" yöntemiyle karşılamaya hazır. Bin kişi üzerinde yapılan araştırma, özellikle otomobil ve ev paylaşımı konularında olumlu bir eğilim olduğunu ortaya koydu.

Giysi kiralama

Araştırmaya katılanların yüzde 45'i takas etme ve paylaşmanın toplum üzerinde olumlu etkisi olacağı görüşünü dile getirirken, yüzde 44'ü ise bu görüşü paylaşmadığını açıkladı. Ancak araştırmaya katılanların yüzde 66'sı, paylaşımcılığın çevre üzerinde olumlu etkileri olacağı görüşünde. Araştırmaya göre, 14-29 yaş grubun yüzde 39'u giysilerin satın almak yerine, belli bir dönem için kiralama fikrine de sıcak yaklaşıyor.