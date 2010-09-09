-GENÇLER KREDİ KARTI BORCUNA SADIK İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Yapı Kredi Kredi Kartları Pazarlama Direktörü Serkan Ülgen, diğer kitlelere kıyasla daha düşük gelir seviyesinde olan gençlerde kredi kartı borcunun geri ödenmesi konusunda daha yüksek batak oranı beklenmesine rağmen öyle bir görüntü olmadığını, gençlerin hem ödeme performansında hem de ürün kullanımında sadakat oranlarının oldukça yüksek, borcuna sadık bir kitle olduğunu kaydetti. Ülgen, Yapı Kredi'nin gençlik segmentine önem veren bir banka olduğunu, gençlerin ihtiyaçlarının daha farklı olduğundan hareketle biraz daha ''hayata dokunan'' ürünler çıkarmaya çalıştıklarını, bu doğrultuda da 2008'de 18-26 yaş aralığına hitap eden Play kartı sunduklarını söyledi. Türkiye'de genç kitleyi üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller olmak üzere iki gruba ayırdıklarını kaydeden Ülgen, genç profesyonellerin zaten gelirini belgeleyebildiğini ve limitlerin buna göre belirlendiğini, üniversite gençlerinde ise kefilli ve kefilsiz şeklinde iki uygulamalarının söz konusu olduğunu ifade etti. Kefillide kefil olan kişinin beyan ettiği gelire göre limit belirlediklerini, kefilsizde ise 500 lira fiks bir limitle gençlere kart verdiklerini belirten Ülgen, yapılan araştırmalara göre üniversite öğrencilerinin ortalama harçlık gelirinin 600 lira civarında olduğunu, bunun hepsini kart harcaması gibi kullanmalarının mümkün olmaması nedeniyle 500 lira limit belirlediklerini söyledi. Serkan Ülgen, gençlerin kredi kartı borcunu geri ödeme oranlarının beklentilerinden daha iyi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''İlk ürünü çıkardığımızda projeksiyonlarda yüksek bir geri ödeyememe oranı bekliyorduk. Şu ana kadar pek öyle bir oranla karşılaşmadık. Geri ödeme oranları beklentimizden çok daha iyi. Bugün Türkiye'de sektörün batak oranı yüzde 9 civarında. Bizim genel portföy oranımız, sektör ortalamasının bir miktar altında. Bu ürünün oranı ise sektör ortalamasının az üzerinde diyebilirim. Dolayısıyla çok da ayrışan bir görüntü yok. Gençler, bu tür ürünlerin kendilerine sağladığı fırsatların farkında ve ürüne sahip çıkıyorlar. Bunu geçici bir fırsat olarak görüp, 'ödemezsem sorun olmaz' diye bakmıyorlar. Gençler borcuna sadıklar. Sadık olmazlarsa bir daha kart alamayacaklarını, belki başka bankanın da kart vermeyeceğini biliyorlar. Bu bir ödeme bilinci... Bilinç, Türkiye'de artıyor. Kriz de bunu aslında perçinledi. Gençler diğer kitlelere kıyasla daha düşük gelir seviyesinde. Daha yüksek batak oranı beklememiz lazımken, öyle bir görüntü yok. Hem ödeme performansı anlamında, hem de ürün kullanımı anlamında gerçekten sadakat oranları oldukça yüksek, borcuna sadık bir kitle.'' Genel kart harcamalarında ilk sırada gıdanın, ardından da akaryakıt, giyim, elektronik ve iletişim sektörlerinin geldiğine işaret eden Ülgen, gençlerde ise giyimin önde olduğunu, giyimden sonra harcama kalemlerinin gıda, iletişim, elektronik ve akaryakıt şeklinde sıralandığını kaydetti.