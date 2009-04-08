Gençler için 'Diyalog Cafe'ler

İstanbul’da gerçekleşen Medeniyetler İttifakı II. Forumu sonunda 10 proje üzerinde anlaşma sağlandığı açıklandı. Özellikle gençlere yönelik faaliyetlere ağırlık verilen projeler arasında en dikkat çekici olanı ise farklı ülkelerden insanları üç boyutlu görüntüleriyle birbirine ulaştıracak olan 'Diyalog Cafe'ler. Bu mekânlar sayesinde yüzlerce kilometre uzaklıktaki gençler karşılıklı oturuyormuş gibi kahvelerini içerek sohbet edebilecek.



Ali Babacan, İttifak toplantısına gösterilen ilgiden memnun olduklarını, özellikle basının foruma yüksek katılım göstermesinin İttifak'ın hedeflerinin ve prensiplerinin daha geniş bir şekilde duyurulması açısından önemli olduğunu aktardı. Babacan, forum çerçevesinde 5 genel oturum, 12 çalıştay ve 16 kahvaltılı oturum yapıldığını da anlattı.



Forum gelecek yıl Brezilya'da



İttifak'ın bugün 84 ülke ve 17 uluslararası kuruluşu bünyesine aldığını belirten Babacan, "Bu denli bir katılım uluslararası toplumun, İttifak'ın temel ilkelerine güven duyduğunu gösteriyor." diye konuştu. Ali Babacan, ayrıca gelecek sene İttifak forumunun Brezilya'da yapılacağını açıkladı. Moratinos ise 'Türk toplumu, Türk diplomasisinden gurur duymalı.' derken, organizasyonu 'mükemmel' olarak niteledi. İstanbul forumunun kendi ülkesinin başkenti Madrid'de gerçekleştirilen konferanstan daha başarılı olduğunu ifade eden Moratinos, "İlk forumun yapıldığı Madrid daha iyi demek isterdim ama burada katılımcı sayısı ikiye katlandı." ifadelerini kullandı. İspanyol bakan, ABD Başkanı Barack Obama'nın forum kapsamındaki resepsiyona iştirakine ve NATO Genel Sekreterliği'ne getirilen Anders Fogh Rasmussen'in programda yaptığı açıklamalara da değinerek, bunun uluslararası ilişkilerde yeni bir hava oluşturduğunu söyledi.



Babacan: Aliyev, yoğunluktan gelemedi



Kapanış toplantısında Dışişleri Bakanı Babacan'a Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili sorular yöneltildi. Babacan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye katılmamasının bir küskünlükten mi kaynaklandığı yönündeki soruya karşılık Aliyev'in kendilerine 'yoğunluktan dolayı katılamayacağını' söylediğini aktardı. Babacan, buna karşılık Aliyev'in kızının ve Azerbaycan Devlet Komitesi başkanının toplantıya iştirak ettiğini sözlerine ekledi.



Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin çok özel olduğunu belirten Babacan, "Bir millet iki devlet" deyişini hatırlattı. Güney Kafkasya'nın çok önemli bir değişim sürecinden geçtiğini ve Bakü'nün buna katkısının çok önemli olduğunu anlattı. Bir gazetecinin Rasmussen'in Roj TV ve özür dileme konusunda sözünü tutmadığını söyleyerek, Ankara'ya verilen 'BM genel sekreter yardımcısının Türk olacağı' vaadinin ne olacağını sorması üzerine Babacan, "Bazı konuları zaman içinde uygulamalarıyla göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Obama'dan soykırımı tanımama konusunda garanti alıp almadığı şeklindeki bir soruyla da karşılaşan Dışişleri Bakanı, Erivan ile Ankara arasında bir süreç yaşandığını, üçüncü ülkelerin hassas davranması gerektiğini kaydetti.



Gerçekleştirilecek projeler:



İttifak'ın prensipleri doğrultusunda çalışmalar yapacak 'Küresel Gençlik Hareketi' oluşturulacak.



Diyalog Cafe adlı dünyanın farklı şehirlerinde kurulacak mekanlarda çok farklı ülkelerden insanlar üç boyutlu görüntüleriyle birbirlerine ulaşacak ve sohbet edecek. Girişimin teknolojik altyapısını CISCO şirketi hazırlayacak.



'Güveni Sağlamak, Köprüler Kurmak' çalışması ise Gazze krizinden ders çıkararak Avrupa-Akdeniz bölgesinde yapılacak faaliyetleri içeriyor.



Dostluk İttifakı Programı kapsamında farklı ülkelerden genç liderler değiş tokuş projelerine dahil edilecek, aralarında çalışma ilişkileri kurulacak.



Uluslararası Göç Örgütü'nün işbirliğiyle göç konusu üzerine bir gençlik film festivali düzenlenecek.



BM ve Medeniyetler İttifakı'nın ortaklığında şirketlere çok kültürlü dünyada en iyi nasıl iş yapabilecekleri konusunda sunumlar yapılacak.



Medya eğitim politikaları oluşturulacak.



Dünyanın çeşitli yerlerinden gazetecileri bir araya getirecek bir medya projesi hazırlanacak. Gazetecilerin kültürel boyutlu meselelerle ilgili bilgi alabilecekleri bir sistem kurulacak.



Üniversitelerle işbirliğine gidilerek 'İttifak Araştırma Ağı' kurulacak.



'Din ve İnançlar Hakkında Eğitim Projesi' gerçekleştirilecek.





