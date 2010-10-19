-GENÇLER DOLL İLE DEVAM ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu toplantısı sona ererken, kulüp başkanı İlhan Cavcav, teknik direktör Thomas Doll'un görevinin başında olduğunu söyledi. Yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cavcav, üyelerle görüş birliği içinde olduklarını belirterek, ''Tüm yönetim kurulu olarak teknik direktörümüzün işine son verilmediği ve görevinin başında olduğu konusunda hemfikiriz. Ben bu sabah Doll'e de bunu ifade ettim. Galatasaray ile aynı kulvarda birleştik. Aynı durumdayız'' dedi. Medical Park Antalyaspor maçı sonrasındaki gelişmelerden Doll'un rahatsız olduğunu anlatan başkan Cavcav, ''Thomas Doll bana basında çıkan haberlerden sonra görev yapamayacağını ve bir kariyeri olduğunu söyledi. Biz kendisine işine son vermediğimizi ifade ettik. Çarşamba günü Doll'un menajeri gelecek ve durum o zaman netleşecek. Üyelere bunu arz ettim. Hiçbir teknik direktörle görüşmemiz olmadı ama beni arayanlar oldu. Doll bizim teknik direktörümüz'' diye konuştu. -ALPARSLAN'A PARA CEZASI- İlhan Cavcav, Medical Park Antalyaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Alparslan Erdem'e asgari 10 bin avro para cezası vereceklerini, ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Orhan Şam hakkında da kuruldan çıkacak karar sonrasında bir ceza belirleyeceklerini söyledi. -2 OCAK'TA GENEL KURUL YAPILACAK- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 2 Ocak 2011 tarihinde tüzük tadilatı amacıyla genel kurul yapacaklarını kaydederek, ''Gençlerbirliği 1923 senesinden bu yana eski tüzükle yönlendiriliyor. Tüzük tadilatı yapmak için genel kurul kararı aldık'' diyerek sözlerini tamamladı.