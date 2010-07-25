Gençler cinsellik konusunda bilgisiz

T24 - Cinsellik konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan Türkiye’nin yüzde 26’lık genç nüfusunun, yüzde 59.5’i evlenmeden cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmiyor. Gençlerin yüzde 64.8’i bekâreti önemserken 67.9’u cinsel konularla ilgili hizmet sunulmasını istiyor. Gençler cinsellikle ilgili bilgiyi arkadaş ortamı, dergi, gazete ve internetteki pornografik yayınlardan ediniyor.



Araştırmada dikkat çeken noktalardan bir diğeri de katılımcıların yüzde 53.1’inin hiç cinsel deneyim yaşamamış olması. Bunların yüzde 50.1’i 19 - 21 yaş grubunda yer alıyor. Cinsel bilginin yanında gençlerin yüzde 63.2’sinin gebelik konusunda da bilgisi yok. Bunun için katılımcıların yüzde 67.9’u cinsel konularla ilgili hizmet sunulmasını istiyor.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; cinsellik konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan Türkiye’nin yüzde 26’lık genç nüfusunun, yüzde 59.5’i evlenmeden cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmiyor. Gençlerin yüzde 64.8’i bekâreti önemserken 67.9’u cinsel konularla ilgili hizmet sunulmasını istiyor. Gençler cinsellikle ilgili bilgiyi arkadaş ortamı, dergi, gazete ve internetteki pornografik yayınlardan ediniyor.





Cinsel yolla bulaşan hastalıkları bilmiyorlar



Diva Sağlık Merkezi tarafından kadın ve erkek 18-30 yaş aralığında yapılan “Gençlik ve Cinsellik Araştırması”nda en dikkat çeken nokta, gençlerin cinsellik konusunda bilgi sahibi olmaması. Gençler cinsel bilgiyi farklı alanlardan edinirken bilgisizlik cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları arttırıp anne yaşamını tehlikeye sokan gebelik sonlandırmalarına ve cinsel istismara neden oluyor.



Aynı nedenler paralı sekse zorlanma ve cinsel sömürüye de zemin hazırlıyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 59.5’i karşı tarafla cinsel ilişkiye girmeye sıcak bakmazken yüzde 64.8’i evleneceği kişinin bâkire/bâkir olmasını istiyor. Yüzde 21.6’ü ise bekârete önem vermiyor.





Arkadaş ortamında öğreniyorlar



Katılımcıların yüzde 49.8’i cinsel bilgiyi arkadaş ortamından edinirken yüzde 20.9’u internet sitelerinden, yüzde 9.5’i televizyon ve gazetelerden öğreniyor. Bunların yanında gençlerin yüzde 45.4’ü cinsellik konusunda tutucu ve muhafazakâr davranırken yüzde 61.7’si, 2010 yılında Türkiye’de cinselliğin tabu olduğunu düşünüyor.



Katılımcı gençlerin yüzde 40.1’i AIDS hakkında bilgi sahibi değilken yüzde 80.2’si AIDS’lilerle aynı mekânı kullanmaktan kaçınıyor.



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