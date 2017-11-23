"Gençler artık geleneksel olmayan cinsel ilişkileri tercih ediyor"

İngiliz bilim insanları, son yıllarda gençler arasında anal ve oral seks gibi geleneksel olmayan cinsel ilişki biçimlerinin çok daha yaygın hale gelmeye başladığını saptadı.

Sputnik'in Journal of Adolescent Health’te (Yetişkin Sağlığı Dergisi) yayınlanan bir makaleden aktardığı habere göre, gençlerin eski nesillere kıyasla farklı cinsel ilişkileri tercih ettiği belirtildi.

Son 25 yılda ciddi değişiklik

Makaleye göre, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bilim insanları gençlerin ne zaman cinsel ilişkiye girmeyi ve hayatlarının ilk 25 yılında hangi şekillerde ilişkileri deneyimlediklerini inceledi. Yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı araştırmalarda son 20 yılda gençlerin sekse yönelik yaklaşımlarının ciddi ölçüde değiştiği ortaya çıktı.

Araştırma toplum içinde birbiri ile çelişen bir durumun da oluştuğunu da gözler önüne serdi.

Gençler günümüzde eskiye kıyasla daha erken yaşta yetişkin hayatı yaşamaya, ancak diğer yandan aileleri ile yaşamaya devam edip 25-30 yaşlarına kadar bir işe sahip olmuyorlar.

İlk öpüşme ve cinsel ilişki yaşı 14-16’yken, günümüz gençleri anal ve oral seks gibi geleneksel olmayan cinsel ilişki biçimlerini tercih ediyor.

Öte yandan 20 yıl önce gençlerin yalnızca 10'da 1'i cinsel ilişkiye giriyordu, bugün ise araştırmaya katılan her 4 erkekten biri, her 5 kadından biri seks yaptığını söyledi. Bu oran 16-18 yaşlar arasındaki gençlerde artış gösterdi.