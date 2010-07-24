Genç'in siyah çelenk eylemi 1 milyon lira getirdi

T24 - Malatya'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP'li milletvekili Genç'in yüzü gülüyor. Genç, Elazığ'da meydana gelen depremden Tunceli'nin de etkilendiği gerekçesiyle buranın da afet bölgesi kapsamına alınması istemiyle Başbakanlık Merkez Bina'ya siyah çelenk bırakma girişiminde bulundu. Ancak polislerin engellemesine takılan Genç çelenk eylemini yerine getiremedi. Genç bugün yaptığı açıklamada afet fonundan Tunceli'ye 1 milyon liralık yardım yapılacağının müjdesini verdi.



Tunceli'nin afet bölgesi ilan edilmesi için Başbakanlık'a siyah çelenk koyamasa da Genç'in eylemi ses getirdi. Eylemden hemen sonra uçakta Afet İşleri Genel Müdürü'yle karşılaşan Genç, iyi haberi burada aldı.



hurriyet.com.tr'nin haberine göre Genç şunları dedi: "Tunceli'ye de afet fonundan 1 milyon lira para gönderiyorlar. Üstelik Afet İşleri Genel Müdürü talimat vermiş. Hemen teknik bir ekip kente gidip incelemelerde bulunacak. Bu incelemeler sonucunda depremden zarar gören konutlara da yardımda bulunulacak. Ayrıca bölgeye prefabrik konut yapmayı da düşünüyorlar."





Olay neydi?



Kamer Genç, dün Başbakanlık ile Yargıtay arasındaki alana arabayla döneceği sırada bir grup polis tarafından yolunun kesildiğini belirtmiş, “Arabamın ilerlemesine engel oldular, ancak ısrarım üzerine biraz ilerledikten sonra yeniden yolumu kestiler. Bu arada bu polislerden biri arabamın bagajında bulunan bir çelengi bagaj kapağını açarak kaçırdı ve geri vermedi” demişti.



