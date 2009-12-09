Gencer heykelini Büyükerman yapıyor

20’nci yüzyılın en büyük sopranolarından ‘La Diva Turca’ Leyla Gencer anısına Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği heykel yarışmasında Önder Büyükerman birinci oldu.



Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Rahmi Aksungur başkanlığında, profesörler Vedat Somay, Nilay Büyükişleyen, Ferit Özşen veZekai Görgülü’den oluşan jüri tarafından birinci seçilen heykel Fulya’da BJK Plaza önündeki yeşil alana dikilecek. Birincinin 22 bin lira aldığı yarışmada 2. Hüseyin Suna 15 bin lira, 3. Hüsnü Ertuğ Atlı ise 8 bin lira para ödülü kazandı. Ümit Öztürk’e ise 5 bin liralık mansiyon verildi.