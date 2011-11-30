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Gencebay'dan Fazıl Say'a yanıt: Kötü söz sahibinindir

Sanatçı Orhan Gencebay, Fazıl Say'la ilgili sorulara, "Kırgın değilim. Sanat güzelliktir. İyi bir sanatçı kesinlikle iyi bir insandır. Kötü söz söylemez. Kötü

30 Kasım 2011 02:00


T24 - Sanatçı Orhan Gencebay, Fazıl Say'la ilgili sorulara, "Kırgın değilim. Sanat güzelliktir. İyi bir sanatçı kesinlikle iyi bir insandır. Kötü söz söylemez. Kötü söz sahibinindir" cevabını verdi.
 

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ve yakın dostlarıyla önceki akşam Etiler Şamdan'da yemek yedi. Mekân çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gencebay, albüm müjdesi verdi. Gencebay, Twitter hesabından arabesk müziği hedef alan açıklamalar yapan Fazıl Say'la ilgili soruları da yanıtlamak istemedi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, ünlü sanatçı, "Kırgın değilim. Sanat güzelliktir. İyi bir sanatçı kesinlikle iyi bir insandır. Kötü söz söylemez. Kötü söz sahibinindir" dedi.

Boynundaki kolyeyi gösteren sanatçı, "Bu kolye, barış işaretidir. Herkesle barışığım. Herkesi seviyorum" diye konuştu.



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