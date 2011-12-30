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Kültür-Sanat

Gencebay: Müzik sektörü çöktü

Orhan Gencebay, yasaların yeterince uygulanamadığını, müzik sektörünün çöktüğünü söyledi.

30 Aralık 2011 02:00

T24 - Sanatçı Orhan Gencebay, yasaların yeterince uygulanamadığını, müzik sektörünün çöktüğünü söyledi. Gencebay, çöküş nedenlerini korsan ve internet olarak açıkladı.
 

Duayen sanatçı Orhan Gencebay, CNBC-e canlı yayınında müzik endüstrisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Gencebay şunları söyledi: "Dünyadaki 190 ülkenin telifle ilgili Türkiye'de hakları var. Türkiye'nin bu haklara ne derece riayet ettiğine bakıldığında biz maalesef en kötü yerlerdeyiz. Kendimizi yeterince ifade edememekten kaynaklanıyor. Meslek birlikleri olarak hareket başlattık. Yasamız güzel ama yeterince uygulayamıyoruz. Sektör çöktü. 50 yıldır bu camiadayım. Camianın her köşesinde aktif rol aldım. 300 millyon olması gereken CD satışı tirajı 6 milyona düştü. Alınması gereken telif 19 milyon Euro, bunun yüzde 46'sı vergiye gidiyor. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 1.5 milyar Euro'lara varıyor.


Çöküş nedeni, birinci olarak korsanlıktır. İkinci neden internetten haksız kazanç sağlayan kişilerin varlığından kaynaklanıyor. Buna göz yumulmuyor aslında. Bunları halletmeyle ilgili emniyetle çok çalışıyoruz. Ancak internet gibi yoğun olan muhteşem güzellik, haklarımızın gaspı için en büyük nedendir.


Sektör üretiyor, biz sanat üretiyoruz. Burada kayıpta olan sanattır, sanatçıdır. Biz bunun darbe yediğini, çöktüğünü söylüyoruz. Sektör yüzbinlerce kişinin bulunduğu bir yer. 40-50 kişinin kazancının sektörü kurtarmak için anlamlı olmadığını söylemek istiyoruz. Onbinlerce kişinin sefil olduğunu söylemek istiyorum."


Avrupa'daki krizi yorumlayan Gencebay, "Şu anda şaşırdığım konulardan biri de özendiğimiz batının ekonomik durumunun böyle olması. Hem şaşırttı, hem üzdü. Ülkemizin de iyi olması beni mutlu etti. Batının bu durumunun gerçekten böyle olduğuna inanamıyorum; daha iyi olacaktır. Batı yine entelektüeldir. Onların bu duruma gelmesine hayret ettim. Havlu atanlar var" dediler.



Fransa'nın yaptığı tarihte görüşmedi


Fransa'da soykırımı inkara ceza getiren yasa teklifiyle ilgili konuşan Gencebay, "Fransa'nın son yaptığı olay tarihte eşi emsali görülmemiş üzücü olaylardan biri. Bir an evvel buradan dönerler ümidini taşıyorum" diye konuştu.



Borsada paramın yüzde 85'ini kaybettim


Gencebay yatırımlarıyla ilgili olarak şunları kaydett: "Borsaya 2000 başında bazı tasarrufları koymuştum. Onu yapma nedenim sektörümüze katkıda bulunayım amacıyla yapmıştım. Hiç bilmediğim bir alandı. Yatırımımın yüzde 85'ini kaybettim. Borsayı yanlış tanıyorlar. Gelişmiş ülkelerde ev hanımları yemeğini yaparken borsada yatırımını yapıyor."


 

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