Genç yaştaki kalp krizinin 1'inci nedeni sigara

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, Türkiye\'de yaklaşık 3.5 milyon koroner kalp hastası bulunduğunu, ülkemizdeki ölümlerin yüzde 47\'si kalp- damar hastalıklarına bağlı olduğunu, genç yaştaki kalp krizlerinin birinci nedeninin sigara olduğunu açıkladı.

Türk Kardiyoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin kalp damar hastalıklarının dünya ve Türkiye\'deki son durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Şahin, “Kalp damar hastalıklarının da içinde olduğu kronik hastalıklar özellikle orta yaş nüfusu tehdit etmekte ve sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde ölüme yol açan en yaygın durum ise kalp ve damar hastalıklarıdır. Bu tanımlamaya kalp, beyin ve periferik damar hastalıkları dahildir. Toplam ölümler içinde bu hastalıklara bağlı ölüm oranı yüzde 47\'dir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı verilerine göre kaydedilen (bebek ölümleri hariç) 358 bin ölümün 140 bini koroner kalp hastalığına, bağlıdır. Avrupa\'da koroner kalp hastalığından ölüm oranları orta yaş popülasyonu diyebileceğimiz 45-74 yaş grubunda erkeklerde binde 2-8, kadınlarda binde 0,6 – 3 arasında değişirken, ülkemizde erkeklerde binde 7,6 kadınlarda 3,8 olması düşündürücüdür” dedi.

Kadınlarda hareketsizlik, erkeklerde ise sigara, kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığını ve Türkiye\'de yaklaşık 3,5 milyon koroner kalp hastası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Yılda yüzde 4 artışla bu sayıya her yıl 210 bin yeni vaka eklenmektedir. 2012 yılı verilerine göre yılda 420 bin koroner olay ortaya çıkmakta olup bunların 180 bini kalp krizi olarak bilinen akut koroner sendromdur. Bu hastalığa bağlı yıllık 100 bin ölüm olgusu ile karşı karşıyayız. Görüldüğü gibi Türk Halkının sağlığını tehdit eden en yaygın hastalıkların başında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Kalp hastalığı ve inmenin yaşlıları, erkekleri ve zengin toplumları daha fazla etkilediği inancı yanlıştır. Aslında bu hastalık kadınlar arasında da bir numaralı ölüm sebebidir. Türk kadınlarında koroner kalp hastalığının beklenenden fazla olmasının nedenleri ise fiziksel aktivite eksikliği, obezite, kan yağlarının yüksekliği ve hipertansiyonun kadınlarımızda daha çok görülmesidir. Erkeklerde ise sigara en başta gelen hastalık sebebidir. Başta sigara, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği olmak üzere karın tipi şişmanlık ve psiko-sosyal stres kalbimizin düşmanlarıdır. Bunların içinde özellikle genç kalp krizleri ile yakın ilişkisi nedeniyle sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı özel dikkat gerekir.”

GENÇ YAŞTAKİ KALP KRİZLERİNİN BİRİNCİ NEDENİ SİGARA

Tüm kalp hastalıklarının yüzde 20\'sinden sigaranın sorumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Şahin “Özellikle erken yaşta başlamanın yaygın olduğu ülkemizde genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin en önemli nedeni maalesef sigaradır. 15 yaş üstü tüm nüfusta 2008 yılında yüzde 32 olan tütün kullanma oranı başarılı önlemlerle 2012 yılında %27\'ye düşürülmüştür. Ancak halen özellikle erkeklerde yüzde 37 ile OECD ortalamasının çok üzerindedir. Ayrıca diyabet hastalığı açısından Avrupa birincisiyiz ve nüfusumuzun yüzde 66\'sı kilolu, yüzde 29\'u ise (erkeklerde yüzde 23, kadınlarda yüzde 36) obezdir. Bütün bunlar toplum olarak koroner hastalıklara yatkınlığımızı artırmaktadır. Halkımızda yaygın olan sağlıksız yaşam tarzı uygulamaları ve risk faktörleri nedeniyle risk kategorimiz maalesef çok yüksek riskli grubun içindedir. Bu nedenle 18 - 75 yaş arası sağlıklı bireylerin kalp damar hastalığı riskini ölçmek amacıyla üretilen ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından kullanıma açılan “KalpRiski” cep uygulamasıyla çok kolay ve kısa sürede risk hesaplaması yapmak ve buna göre strateji geliştirmek hastalıkların önlenmesi açısından son derece kıymetlidir\" dedi.