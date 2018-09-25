Genç vücut geliştirmeci Cemre, Dünya Şampiyonası'na katılmak için sponsor arıyor

Lise son sınıf öğrencisi milli sporcu Cemre Olgun Çayır, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Ekvador'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Genç vücut geliştirmeci, şampiyonaya katılmak için sponsor arayışında.

Milli takım seçmeleri Türkiye Şampiyonası'nda 16-23 yaş kategorisinde birinci olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) spor kulübü sporcusu Çayır, dünya şampiyonasına gidecek. Çalışmalarını sürdüren Çayır, bu sporu devam ettirmek için sponsor arıyor. Milli sporcu, "Vücut geliştirme sporunun masrafları fazla. İki spor salonuna gidiyorum bunların aylık ücreti var. Aynı zamanda takviyeler var ve beslenmem de masraflı. Eğer sponsor anlamında desteğim olursa çok mutlu olurum" dedi.

(DHA)